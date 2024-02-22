影／藍新北新春團拜 朱立倫問他與侯友宜的春聯哪個先

國民黨繼中央黨部、台北黨部後，今晚新春團拜來到新北黨部，黨主席朱立倫帶頭與大家賀年，還幽默問他與新北市長侯友宜的「龍舞探吉」、「吉龍舞春」要哪個先唸才順；侯則特別感謝大家過去一年的幫忙，也感動新北很多青年議員及立委擔任黨幹部，承擔起責任。

朱立倫今晚赴新北市黨部，大進場與所有黨籍同志賀年、問候，受到大家熱烈歡迎，隨上台致詞也不斷感謝，並指出現在黨越來越多人才，現場士氣高昂，也充滿喜氣。侯友宜則是在朱致詞完後進場，同樣受到大家歡迎，排排站在台上陪同致詞，隨後互道恭喜，展現大團結氣勢。

朱立倫開場就幽默表示，要跟大家賀年，不知道是要先「龍舞探吉」、「吉龍舞春」，還是「吉龍舞春」、「龍舞探吉」？有議員指應該先「龍舞探吉」才能「吉龍舞春」，朱也接表贊同。他語重心長說，現在黨籍立委是最年輕，黨內也很多人才，如立委洪孟楷全國最高票，張智倫、廖先翔等人也年輕，一定要讓更多青年新血加入國民黨發揮所長。

侯友宜表示，去年一整年大家很辛苦，選舉有輸有贏，無論如何都感謝大家的幫忙，祝福大家「龍舞探吉」、「吉龍舞春」，人生就是這麼回事，再次感謝當選、沒當選的都給他幫忙，尤其現在很多青年都肩負責任，像立法院國民黨團書記長洪孟楷、新北市議會國民黨團陳偉杰等，前輩也願意幫忙，令人很感動。