大陸片面改變M503航路！外交部指「該航路已照規劃啟用」 航班現況曝光

中國大陸今年片面宣布改變M503航路運行方式，外交部今表示，航路已經按照中方原來的規劃啟用，但是航班還不是那麼多。

外交部今舉行例會，國際組織司司長孫儉元在例行記者會上表示，針對中國於1月30日片面宣布改變M503航線飛行偏置等措施，經過駐外館處積極向國際社會說明，已經獲得相當重視。

孫儉元指出，美國國務院發言人曾公開敦促中方停止對台進行軍事、外交與經濟施壓，並呼籲兩岸以對話解決台海民航及安全議題；日本外相上川陽子也表示，高度期待當事者能透過對話獲得適當解決；法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）及英國外交部則明確反對任何片面改變台海現狀的作為，並反對以武力與脅迫改變現狀。

孫儉元提到，荷蘭外交部也呼籲兩岸應透過對話以和平方式解決，並尊重台灣人民意願；加拿大交通部鼓勵飛航情報區（FIR）分享資訊，所有國際民航組織（ICAO）成員也應該遵守相關標準及建議措施。

此外，孫儉元說明，美國、加拿大、英國、法國、德國、荷蘭、義大利、愛爾蘭、瑞典及阿根廷計58名國會議員均分別發聲相挺台灣，並已有逾百家媒體報導台灣立場，針對國際社會基於對台海和平穩定的關切及飛航安全的重視發出正義之聲，外交部由衷歡迎與感謝。