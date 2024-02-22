賴清德政策未上任先通過 國發會：新內閣有空間調整

總統當選人賴清德競選期間提出的「桃竹苗大矽谷計劃」今天在行政院會通過。對於賴清德尚未就職就先通過計畫，未來是否有調整空間，國發會副主委高仙桂今天受訪表示，該計畫內的新增計畫，以後都要經報院核定後才可以正式推動，「如果新內閣有必須要做調整的時候，他們是有空間的」。

對於賴清德還未上任就提出此計畫，高仙桂表示，在國家戰略考量方面，先進國家都積極布局半導體，國際的競爭非常激烈，因此刻不容緩，作為行政團隊施政有一致性，所以必須要在這個時間提出來。新增計畫以後都需中長程個案計畫報院核定後才能正式推動，所以新內閣要調整都是有空間的。

行政院發言人林子倫則表示，行政院長陳建仁在施政報告提到，看守時期的施政也是延續的，這政策在行政院討論已經有很長的時間，今天的方案已經到一個階段，所以在這時間點提出來，而賴清德的討論是一個持續的工作，所以沒有所謂延續其政見的考量，這是一個持續性的政策。