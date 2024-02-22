蓋拉格：美軍售案延遲交貨2百億美元 應儘速到位

美方再度宣布要對台軍售，不過美國軍售案多深陷延遲交貨的問題。對此，美國聯邦眾議院「美國與中國戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）表示，美國延遲對台軍售交貨已達約200億美元，應確保它們順利交貨，以有效嚇阻中國大陸。

蓋拉格今率領跨黨派議員訪團來台，為中國特別委員會首度組團訪台，訪團成員包括特別委員會民主黨首席議員克利胥納莫提、聯邦眾議員穆理納（John Moolenaar, R-MI）、聯邦眾議員莫頓（Seth Moulton, D-MA）及聯邦眾議員強森（Dusty Johnson, R-SD）等人。外交部今中午在台北賓館設宴款待蓋拉格訪問團，訪團也在午宴前與新聞媒體互動半小時。

蓋拉格表示，美國必須保持在印太地區的軍事投資的順暢，代表美國對外軍售必須到位，讓美國授權台灣購買，但還沒有交貨的軍事武器能夠交到台灣手上。他坦言說，目前美國對台軍售仍延遲交貨價值約200億美元的武器，這些武器是嚇阻中國大陸、減少侵略行為最重要的部分。