高雄黨部批評徐巧芯外貌 民進黨發函給各黨部：避免歧視言論

民進黨高雄市黨部昨天在社群平台Threads批評國民黨立委徐巧芯長相，引發爭議後道歉。民進黨中央黨部今天函給各縣市黨部，提醒各縣市黨部及黨公職應避免歧視及人身攻擊言論日後若有性別平等議題或教育訓練需求，請洽中央黨部性平部，公文也署名黨主席賴清德及副秘書長何博文。

民進黨高雄市黨部昨天透過社群平台發文，並回應網友，「黃捷比徐巧芯漂亮，這是主觀認定，黃捷比徐巧芯身高還高，這是事實。請問講這兩項，有哪裡是在外貌羞辱了？可能是您的標準稍高吧」。

民進黨中央黨部今天發文給各縣市黨部表示，各縣市黨部及黨公職持續經營社群網路，具正向意義，也符合黨的總體目標，但提醒各縣市黨部及黨公職應避免歧視性及人身攻擊言論，包含種族及性別等議題，以符合民進黨追求的進步價值。

民進黨發言人吳崢表示，民進黨高雄黨部昨天在社群上針對徐巧芯委員的外貌做出不當發言，稍早正式發出道歉聲明，有錯就改，是從事政治工作應有的態度，昨天許多朋友，包含許多民進黨的支持者也都不認同針對外貌進行評論，謝謝大家的關心與意見。