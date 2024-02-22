中選會提公投不在籍 藍委批敷衍民意

「民眾希望所有投票都能不在籍，中選會至今仍只開放公投不在籍，實在是敷衍！」國民黨立委王鴻薇受訪時直言，在野黨已經提《不在籍投票法》草案，中選會仍只願開放公投不在籍投票，應當把投票權還給人民，不要只做一半。但中選會官員表示，希望從公投開始逐步推動「不在籍投票」。

投票權還給人民

中選會22日於行政院會後記者會公布《全國性公民投票不在籍投票法》草案，官員表示，對於投票權人因工作、就學等因素，於投票日不克返回戶籍地投票，或因返回戶籍地投票須花費時間、金錢，影響其投票意願情形，中選會盼全國性公民投票實施不在籍投票，方便投票權人履行其投票參政權利。

中選會表示，《全國性公民投票不在籍投票法》規劃以採行「移轉投票」方式實施不在籍投票，基於移轉投票已有現行投開票所工作人員於工作地投票實施經驗，並考量公平原則，有投票權人一律納入適用，符合投票權人資格者得具備申請書向直轄市、縣（市）選舉委員會提出申請。

怠惰修法、做一半

「希望從公投開始，循序漸進推動不在籍投票。」中選會官員指出，此制由投票權人本人、親自、在投票日當日、前往投票所投票，可有效維護投票秘密及投票結果公平性，而以公民投票作為推動不在籍投票之開端，其實施經驗也可作為未來公職人員選舉實施不在籍投票之參考。

對此，王鴻薇受訪時不滿批評說，中選會早就有過提案，但遲不實施，就是不願把投票還给人民。現在面對在野黨相繼提出《不在籍投票法》提案，才又把以前未實施的公民不在籍投票拿出來搪塞。民進黨長期剝奪人民投票權利，不應該再阻擋，把投票權還給人民，不要只做一半。

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