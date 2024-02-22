任內一口氣終結3個...批蔡政府把FTA變少了 王鴻薇：恐淪貿易協定孤兒
近日行政院重新提交終止「中華民國（台灣）與薩爾瓦多共和國暨宏都拉斯共和國自由貿易協定」到立法院審議。對此，國民黨立委王鴻薇今日表示，蔡政府任內一口氣終結了3個自由貿易協定（FTA），台灣對外FTA的數目由8個減少為5個，憂心對台灣恐淪為貿易協定孤兒 。
王鴻薇表示，我國自民國103年起陸續簽署的8項自由貿易協定，在蔡英文總統任內，繼尼加拉瓜後，行政院又送交薩爾瓦多、宏都拉斯斷交終止的自由貿易協定。
王鴻薇認為，目前僅剩下巴拿馬、瓜地馬拉、新加坡、紐西蘭、中國大陸等5個FTA及巴拉圭、史瓦帝尼、馬紹爾、貝里斯四個經濟合作協議（ECA），雖我國與巴拿馬斷交，FTA未終止，但也可能會隨時終止，另外與中國大陸的ECFA也搖搖欲墜。代表台灣在參與區域經濟整合不增反減下，將成為國際貿易的孤兒。
王鴻薇指出，過去行政院長及經濟部都曾表示，終止與薩國貿易協定，對我國整體貿易影響有限。但是，這無法掩蓋我國國際貿易及參與區域經濟整合受挫。
王鴻薇提到，我國長期希望爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴協定（RCEP），甚至印太經濟架構，還為此提高標準、開放外國產品，仍然被拒於門外。
王鴻薇表示，參與區域經濟整合是我國外交人員長期積極爭取的目標，然而近年區域競爭，加上兩岸關係緊張，不只友邦國家減少，自由貿易協定也隨之終止，對我國影響不可謂不大。
王鴻薇呼籲，台灣產業深受國際貿易影響，對產業來說，實質到手的協定比口頭支持更重要，這是執政黨，尤其即將上任的新政府，在選邊站、提口號前，應該重視，並務實推動政策，才能提升我國國際貿易競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言