任內一口氣終結3個...批蔡政府把FTA變少了 王鴻薇：恐淪貿易協定孤兒

近日行政院重新提交終止「中華民國（台灣）與薩爾瓦多共和國暨宏都拉斯共和國自由貿易協定」到立法院審議。對此，國民黨立委王鴻薇今日表示，蔡政府任內一口氣終結了3個自由貿易協定（FTA），台灣對外FTA的數目由8個減少為5個，憂心對台灣恐淪為貿易協定孤兒 。

王鴻薇表示，我國自民國103年起陸續簽署的8項自由貿易協定，在蔡英文總統任內，繼尼加拉瓜後，行政院又送交薩爾瓦多、宏都拉斯斷交終止的自由貿易協定。

王鴻薇認為，目前僅剩下巴拿馬、瓜地馬拉、新加坡、紐西蘭、中國大陸等5個FTA及巴拉圭、史瓦帝尼、馬紹爾、貝里斯四個經濟合作協議（ECA），雖我國與巴拿馬斷交，FTA未終止，但也可能會隨時終止，另外與中國大陸的ECFA也搖搖欲墜。代表台灣在參與區域經濟整合不增反減下，將成為國際貿易的孤兒。

王鴻薇指出，過去行政院長及經濟部都曾表示，終止與薩國貿易協定，對我國整體貿易影響有限。但是，這無法掩蓋我國國際貿易及參與區域經濟整合受挫。

王鴻薇提到，我國長期希望爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴協定（RCEP），甚至印太經濟架構，還為此提高標準、開放外國產品，仍然被拒於門外。

王鴻薇表示，參與區域經濟整合是我國外交人員長期積極爭取的目標，然而近年區域競爭，加上兩岸關係緊張，不只友邦國家減少，自由貿易協定也隨之終止，對我國影響不可謂不大。