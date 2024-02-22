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24年聞風不動 藍委提案增加地方民代公費助理待遇

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇、林沛祥、黃健豪、馬文君、廖偉翔等，提案增加地方民意代表公費助理的待遇，因公費助理待遇24年未動，針對「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第6條提修正。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇、林沛祥、黃健豪、馬文君、廖偉翔等，提案增加地方民意代表公費助理的待遇，因公費助理待遇24年未動，針對「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第6條提修正。圖／聯合報資料照片

地方民意代表公費助理待遇24年未調，未隨著國家經濟成長及物價波動，國民黨立委王鴻薇等人提案修正「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第6條，主張應增加地方民意代表公費助理的待遇，其中直轄市議員從現行每人每月不得超過新台幣24萬元提高到36萬元，公費助理名額則從6到8人改為至少6人，盼保障地方議會公費助理相關勞動權益，並健全地方議會公費助理聘用制度。

根據說明，該條例自民國89年1月26日公布施行迄今，期間內隨著國家經濟成長及物價波動，軍公教人員待遇業經6次調整，勞工基本薪資亦經17次公告調整，惟前述地方民意代表公費助理補助費總額24餘年來均未調整，應予檢討修正。

依照現行條文，直轄市議會議員每人得聘用公費助理6人至8人，縣（市）議會議員每人得聘用公費助理2人至4人；草案則修正成直轄市議會議員每人聘用公費助理至少6人，縣（市）議會議員每人聘用公費助理至少2人，公費助理均與議員同進退。

此外，現行公費助理補助費用總額，由「直轄市議會議員每人每月不得超過新台幣24萬元。但公費助理每人每月支領金額，最多不得超過新台幣8萬元，縣（市）議會議員每人每月不得超過新台幣8萬元」；草案則修正成「公費助理薪資補助費用總額，直轄市議會議員每人每月不得超過新台幣36萬元，縣（市）議會議員每人每月不得超過新台幣16萬元；其中聘用部分時間工作公費助理之費用數額，不得超過補助費用總額二分之一。」

提案者多擔任過地方民代，例如王鴻薇、林沛祥、黃健豪、馬文君等。連署者則有立委萬美玲、羅明才、邱鎮軍、邱若華、羅智強、蘇清泉、葉元之、徐巧芯、林思銘、陳菁薇、賴士葆、葛如鈞、謝龍介、鄭正鈐等。

王鴻薇表示，她本身是市議員出身，過去擔任過16年的台北市議員，與同仁們並肩作戰，他們的付出與辛勞，她相當清楚。所以去年初，她剛補選進入國會，就提出「議會議員助理補助費」調整的修法，尤其相較軍公教薪資這幾年來歷經多次調整，議員助理費卻是一毛都沒有增加，早就難以應付物價上漲。

王鴻薇 薪資 議員

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