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被指也曾批周玉蔻醜 徐巧芯：她外表亮麗 但相由心生

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
徐巧芯表示，她當時是說周玉蔻「相由心生，醜到不行」，是形容一個人的個性跟心性會反映到外在上，不是形容一個人出生就醜陋。圖／聯合報系資料照片
徐巧芯表示，她當時是說周玉蔻「相由心生，醜到不行」，是形容一個人的個性跟心性會反映到外在上，不是形容一個人出生就醜陋。圖／聯合報系資料照片

民進黨高雄市黨部在官方Threads，發文嘲諷國民黨立委徐巧芯外貌，引起爭議。國民黨團書記長洪孟楷今要求總統當選人賴清德表明態度，為歧視言論道歉。

洪孟楷說，民進黨高雄市黨部惡意言詞攻擊徐巧芯，立委在此是代表人民向行政部門發聲，可以比論述、比主張、可受公評，拒絕任何惡意人身攻擊。女性不是弱者，任何人更不應該因為外表被攻擊，再次強調國民黨團不會再當阿信，任何主張、論述、質詢歡迎民眾檢視，但如果只是惡意攻擊，不只不會奉陪，一定會追究到底。民進黨中央黨部態度是什麼，賴清德態度是什麼，難道認同言詞攻擊嗎，為歧視言論向國人道歉。

徐巧芯表示，這幾年來對其包含外表、身材、身高做惡意攻擊的人多有所在，她不是太在意，但是這次不一樣，因為這不是個人用自己的感受去做評論，這次是民進黨高雄市黨部的官方Threads帳號，代表民進黨，這是不妥的。所以，她才會要求民進黨的中央表態，民進黨婦女部去哪裡了，應該要站出來道歉，若因她不介意就無要求道歉，下次故技重施，再傷害到其他女性。

對於民進黨立委黃捷拍影片反批徐巧芯曾人身攻擊，徐回嗆黃想幫民進黨護航，另外她個人也已經開始調查媒體人周玉蔻的放言公司，可以先預告非常精彩，幾乎是在浪費公帑，以後會跟大家公布。

徐巧芯表示，她當時是說周玉蔻「相由心生，醜到不行」，相由心生是一句成語，是形容一個人的個性跟心性會反映到外在上，不是形容一個人出生就醜陋。

徐巧芯稱，事實上她認為周玉蔻的外表非常亮麗，在所有的媒體人當中，幾乎無人能出其右，只是周常攻擊他人，例如周當時欺負張淑娟女士，才導致周亮麗的外表，感受上傳遞出是令人作嘔的氣質，所以她當時說的醜是指周的心，大多數人感受相信都跟她差不多。

徐巧芯喊話黃捷，要嘛覺得周玉蔻在外面到處抹黑，這樣子心美美的，又或者是黄捷的國文沒有學好，就像黃的以色列防身術學成閃電五連鞭一樣，黃捷的國文老師應該在廁所哭泣。

周玉蔻 徐巧芯 民進黨

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