楊寶楨落淚請辭 郭正亮曝兩位藍綠女將「心理素質最強」
民眾黨團前副主任兼發言人楊寶楨日前請辭，引發外界關注，外界一直揣測楊寶楨去留與黨內都爭有關，楊寶楨否認傳聞，僅表示因個人規劃想要休息而辭職，記者會上卻忍不住淚灑現場。前立委郭正亮在節目中表示，政治人物從政心理素質本來就要夠強，他並點名國民黨立委徐巧芯及民進黨立委陳亭妃兩人，並稱陳亭妃「什麼都被人家打過」，「不然撐不住的」。
郭正亮昨(21)日在政論節目《綠也掀桌》中評論楊寶楨請辭一事，若楊寶楨真的想選2026年的台北市松信區市議員，可能還有機會當選，因為徐巧芯跟王鴻薇都離開了，這兩個人加起來就有5萬票，可以選3名議員，楊寶楨上次則是落選第二名，「上次只差3000票」。
談及請辭兩度哽咽落淚，郭正亮語重心長地說：「政治人物可以被傷透了心嗎？」，坦言政治這條路就是會有衝突的場域，本來就是崎嶇不平，「怕熱就不要下廚房」。
郭正亮並說，最欣賞國民黨和民進黨的兩個人，一位是徐巧芯，另一位則是陳亭妃。郭正亮說，陳亭妃在什麼議題都被人家打過。郭正亮強調，若要從政心理素質要夠強，不然撐不住的。
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