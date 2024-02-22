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楊寶楨落淚請辭 郭正亮曝兩位藍綠女將「心理素質最強」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為民眾黨發言人、民眾黨團副主任楊寶楨請辭時數度哽咽落淚情景。記者胡經周／攝影
圖為民眾黨發言人、民眾黨團副主任楊寶楨請辭時數度哽咽落淚情景。記者胡經周／攝影

民眾黨團前副主任兼發言人楊寶楨日前請辭，引發外界關注，外界一直揣測楊寶楨去留與黨內都爭有關，楊寶楨否認傳聞，僅表示因個人規劃想要休息而辭職，記者會上卻忍不住淚灑現場。前立委郭正亮在節目中表示，政治人物從政心理素質本來就要夠強，他並點名國民黨立委徐巧芯及民進黨立委陳亭妃兩人，並稱陳亭妃「什麼都被人家打過」，「不然撐不住的」。

郭正亮昨(21)日在政論節目《綠也掀桌》中評論楊寶楨請辭一事，若楊寶楨真的想選2026年的台北市松信區市議員，可能還有機會當選，因為徐巧芯跟王鴻薇都離開了，這兩個人加起來就有5萬票，可以選3名議員，楊寶楨上次則是落選第二名，「上次只差3000票」。

談及請辭兩度哽咽落淚，郭正亮語重心長地說：「政治人物可以被傷透了心嗎？」，坦言政治這條路就是會有衝突的場域，本來就是崎嶇不平，「怕熱就不要下廚房」。

郭正亮並說，最欣賞國民黨和民進黨的兩個人，一位是徐巧芯，另一位則是陳亭妃。郭正亮說，陳亭妃在什麼議題都被人家打過。郭正亮強調，若要從政心理素質要夠強，不然撐不住的。

國民黨立委徐巧芯日前表示，國民黨和以前不一樣，人不犯我、我不犯人，人若犯我，我必加倍奉還，這就是新的國民黨。記者邱德祥／攝影
國民黨立委徐巧芯日前表示，國民黨和以前不一樣，人不犯我、我不犯人，人若犯我，我必加倍奉還，這就是新的國民黨。記者邱德祥／攝影

郭正亮說陳亭妃(圖)在什麼議題都被人家打過，心理素質夠強。圖／本報資料照
郭正亮說陳亭妃(圖)在什麼議題都被人家打過，心理素質夠強。圖／本報資料照

徐巧芯 楊寶楨 陳亭妃

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