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綠高市黨部酸徐巧芯又醜又矮 蔣萬安反嗆「格局又矮 心態又醜」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。本報資料照片
國民黨立委徐巧芯。本報資料照片

立法院開議第一天，民進黨立委黃捷與國民黨立委徐巧芯為搶麥克風爆衝突，徐巧芯昨天在臉書說，民進黨高雄市黨部用官方Threads罵她「又醜又矮」，遭抨擊後偷偷刪文、道歉。台北市長蔣萬安上午表示，民進黨高雄市黨部以這樣的方式人身攻擊才是又矮又醜，「格局又矮、心態又醜」。

蔣萬安今天出席士林官邸鬱金香花展開幕，被問及徐巧芯被指又矮又醜，蔣萬安說，他覺得，以這樣的方式進行人身攻擊才是又矮又醜，「格局又矮、心態又醜」，儘管執政黨昨天後來有出面道歉，但不該以用詞不當輕描淡寫帶過去。

蔣萬安今天也幫徐巧芯平反，表示徐「非常認真、非常漂亮、非常美麗」，認真的女性最受人喜愛，大家其實看到這個議題外，更看到徐巧芯的認真與打拚。

台北市長蔣萬安今天出席士林官邸鬱金香花展開幕。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席士林官邸鬱金香花展開幕。記者林麗玉／攝影

徐巧芯 民進黨 蔣萬安

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