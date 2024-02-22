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AIT證實：美國眾議員蓋拉格今起訪台3天 擬會賴清德、韓國瑜

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AIT證實：美國眾議員蓋拉格今起訪台3天 擬會賴清德、韓國瑜

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國眾院議員蓋拉格對中鷹派形象鮮明。本報資料照片
美國眾院議員蓋拉格對中鷹派形象鮮明。本報資料照片

美國在台協會AIT）今上午發出新聞稿證實，美國眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）於今日訪台，訪台行程為2月22日至24日。

美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格預計本周抵台訪問，擬與總統當選人賴清德，和立法院長韓國瑜會面。

美國在台協會今上午也證實，蓋拉格所率國會議員訪問團，自22日起訪問台灣，為期3日，台灣是他們訪問印太地區的其中一站；美國在台協會指出，訪問團將會與台灣的領袖，和公民社會的成員見面，一同討論美台關係、地區安全、經貿投資，和其他重要的議題。

蓋拉格去年2月17日至20日曾秘密訪台，經外媒揭露後，也得到外交部的證實；他則在上個月底向媒體表示，有計劃訪問台灣，只不過時間尚未敲定。

AIT 美國在台協會 賴清德 韓國瑜

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