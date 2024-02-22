美眾議員蓋拉格訪問團 今抵台

美國聯邦眾議院蓋拉格今率團抵台。（路透）

美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）來訪，將與蔡英文總統、總統當選人賴清德和立法院長韓國瑜會面。

英國金融時報日前報導，對中國問題持鷹派態度的共和黨籍威斯康辛州眾議員蓋拉格，本周預計率領一個由七位美國國會議員組成的代表團訪台；本報掌握該訪問團最晚今天清晨抵台。據了解，外交部今天中午將設宴款待這批重量級美國訪賓。

該訪團是繼美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦柏格（James B. Steinberg）在選後隔日組團訪台；以及美國眾院外委會印太小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）和共和黨眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）於一月廿四日訪台之後，第三批訪台的美國訪問團。

蓋拉格去年二月十七日至廿日曾秘密訪台，經外媒揭露後，也獲外交部證實；他上個月底向媒體表示，有計畫再度訪問台灣，只不過時間尚未敲定。

蓋拉格此次台灣行雖然相對高調，但行程保密，原本預期他昨天傍晚就會抵達，但有可靠消息指出，訪問團今天上午才會抵台。何時與蔡、賴、韓見面也成話題。包括總統府及韓國瑜昨天公布的今日公開行程，都未見與蓋拉格會面的行程。

卅九歲的蓋拉格於二○一六年當選威斯康辛州聯邦眾議員，去年成為首任美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會主席。他面對中國大陸的態度強硬，表示美國必須向中國傳達強而有力的訊息，強調中國任何對台的進犯都是不應該的，也認為美國應該幫助台灣保護自己，並維護美國在印太地區的利益。