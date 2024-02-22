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基隆罷免市長疑綠操作 藍要反制

聯合報／ 記者鄭媁屈彥辰／台北報導
律師簡榮宗（左起）、基隆市長謝國樑等人昨開記者會，說明微風權利金6675萬元，才是正確數字。記者蘇健忠／攝影
律師簡榮宗（左起）、基隆市長謝國樑等人昨開記者會，說明微風權利金6675萬元，才是正確數字。記者蘇健忠／攝影

基隆東岸廣場易主產權爭議延燒，傳出有基隆市民在臉書社團發起「罷免市長」行動。市長謝國樑昨表示，這是民進黨在背後操作；國民黨基隆市黨部主委吳國勝說，國民黨不會主動攻擊別人，但反擊絕不手軟，他正規畫反制幾位民進黨議員。前市長林右昌任內的市府發言人游本明則批評謝國樑「移花接木、鬼扯」。

謝國樑昨指出，此案是民進黨以不實訊息進行政治目的，市府所為都是維護市民最大權益，絕不會像林右昌放任產權模糊，造成紛爭；未來會舉更多證據，證明所謂大日停車場轉租事宜，都是不正常、不合法的作為。

謝說，此案的攻擊都有政治目的，但他毫不畏懼，市民也不會接受這樣的作為，他會捍衛市民，不會將25億的市府資產落入民間企業。

國民黨主席朱立倫昨在中常會聲援謝國樑，朱表示，謝國樑為維護市民權益、發展經濟打拚，民進黨卻用一切辦法政治攻擊，還要發動罷免，這不是荒謬至極嗎？

國民黨副發言人呂謦煒指，NET租約到期不搬遷已有前例。據報載，西門町紅樓旁的北市府建築，郝市府時期原編列預算要拆除；柯文哲上任後不想拆，反而公開招標，由國際運動品牌以3770萬元得標，一次三年約，原本承租的NET沒得標也沒搬走，傳出就是因租金比當地行情少三分之一，市府發函要求搬離卻遭拒絕。

律師簡榮宗說，北市府案例與基隆東岸停車場的案子出奇近似，基隆市府與大日委託契約終止，大日就應還給基隆市府，結果與契約毫無關聯的NET跑出來說不還，相信謝國樑一定會捍衛基隆市民的財產。

游本明批謝國樑「失憶嗎？」因當時合約很明確，當廠商有「超額利潤」時，市府可從變動權利金抽成50%，謝忘記疫情3年服務業受到嚴重衝擊，業者那3年怎會有超額利潤？請不要故意移花接木，扭曲事實。

國民黨 基隆 謝國樑

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