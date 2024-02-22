聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆罷免市長疑綠操作 藍要反制
基隆東岸廣場易主產權爭議延燒，傳出有基隆市民在臉書社團發起「罷免市長」行動。市長謝國樑昨表示，這是民進黨在背後操作；國民黨基隆市黨部主委吳國勝說，國民黨不會主動攻擊別人，但反擊絕不手軟，他正規畫反制幾位民進黨議員。前市長林右昌任內的市府發言人游本明則批評謝國樑「移花接木、鬼扯」。
謝國樑昨指出，此案是民進黨以不實訊息進行政治目的，市府所為都是維護市民最大權益，絕不會像林右昌放任產權模糊，造成紛爭；未來會舉更多證據，證明所謂大日停車場轉租事宜，都是不正常、不合法的作為。
謝說，此案的攻擊都有政治目的，但他毫不畏懼，市民也不會接受這樣的作為，他會捍衛市民，不會將25億的市府資產落入民間企業。
國民黨主席朱立倫昨在中常會聲援謝國樑，朱表示，謝國樑為維護市民權益、發展經濟打拚，民進黨卻用一切辦法政治攻擊，還要發動罷免，這不是荒謬至極嗎？
國民黨副發言人呂謦煒指，NET租約到期不搬遷已有前例。據報載，西門町紅樓旁的北市府建築，郝市府時期原編列預算要拆除；柯文哲上任後不想拆，反而公開招標，由國際運動品牌以3770萬元得標，一次三年約，原本承租的NET沒得標也沒搬走，傳出就是因租金比當地行情少三分之一，市府發函要求搬離卻遭拒絕。
律師簡榮宗說，北市府案例與基隆東岸停車場的案子出奇近似，基隆市府與大日委託契約終止，大日就應還給基隆市府，結果與契約毫無關聯的NET跑出來說不還，相信謝國樑一定會捍衛基隆市民的財產。
游本明批謝國樑「失憶嗎？」因當時合約很明確，當廠商有「超額利潤」時，市府可從變動權利金抽成50%，謝忘記疫情3年服務業受到嚴重衝擊，業者那3年怎會有超額利潤？請不要故意移花接木，扭曲事實。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言