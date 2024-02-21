2罹難漁民家屬缺席頭七法會 原因竟是如此
陸船翻覆造成2名漁民落水，罹難者家屬昨日抵達金門，因對相驗結果有疑慮，拒絕火化遺體，今天1上午都待飯店內，未出席金門海巡隊為兩名罹難漁民舉辦的頭七法會，下午則與陸委會與海巡署官員進行閉門會議，海巡署副署長許靜芝表示，人道關懷一直是我們的原則，至於記者詢問有關陸方的訴求與意見，他則3緘其口。
陸籍家屬團一行10人昨抵金，由泉州台辦副主任李朝暉擔任團長，李朝暉同時也是晉江市紅十字會高級顧問，其他團員還有海協會協調處長許偉偉、晉江市紅十字會秘書長曹榮山、律師陳璟則是台灣人；2名死者家屬各有3人赴金門，包含死者來代文的妻子劉永蓉、來代文女兒來燕及女婿何代波。死者于青松的兒子于嘉宏、姊夫于德斌、于的胞兄于宗淮。其中，曹榮山昨陪兩名生還漁民返回大陸。
據了解，原本此行海巡署安排了2天1夜的行程，連飯店與中巴、餐廳都安排好了，但因為雙方首場的閉門會議談的不順利，家屬在忙完昨天的相驗、招魂儀式後，拒絕海巡署的「安排」，改自行預定陸資企業的陸島酒店，車輛也自己租借，完全不理會海巡。
今天下午3點多，包括陸委會法政處長周鳴瑞、海基會經濟處長饒仁宏、海巡署副署長許靜芝等人也跟家屬進行閉門會議，但雙方都很低調未受訪，許靜芝僅表示，後續協助會朝人道關懷的原則；至於陸方有沒提訴求？他則說，還沒有具體說明。
有關家屬未出席今天兩位罹難漁民的頭七法會，對此，同行友人也澄清，因為兩名死者是貴州與四川人，當地並沒有辦頭七法會的習俗，他們才未出席，他們希望能早日查出事件的真相，給死者1個公道。另外，也是不想接受太多海巡「安排」的行程。
據了解，包括李朝暉與6位死者家屬今天都相當低調，僅用餐時外出，其餘時間幾乎都待在飯店未外出，因為他們的入境簽證僅有3天，明(22)日就到期，應該會提申請延長，不會按期回大陸。
有消息人士指出，因為陸方的層級太低，無法即時做決定，目前據傳有多位國台辦官員都趕赴泉州坐鎮指揮、隔海遙控，甚至爆出，國台辦已經提出申請，要派人過來金門協處，金門相關單位低調表示，確實有聽過。坊間也說，中央在處理此事，感覺沒經驗，搞得太複雜，一堆台灣的長官搞不清楚金廈間的關係，還不如交給金門縣府與紅十字會來處理，說不定早就解決。
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