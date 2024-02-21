楊寶楨心累請辭！知情人士揭內幕 「戰狼派」把持成最後稻草

民眾黨團前副主任兼發言人楊寶楨日前請辭，引發外界關注，外界一直揣測楊寶楨去留與黨內都爭有關，但楊寶楨否認傳聞，僅表示因個人規劃想要休息而辭職。知情人士表示，楊寶楨請辭確實是太累，主要是「心累」，因為民眾黨幾乎都被戰狼派把持，與過去民眾黨主張的實事求是、理性問政的主張背道而馳，讓楊寶楨心灰意冷決定離開民眾黨。

知情人士指出，楊寶楨長期替民眾黨站在第一線辯護，還身兼主持、發言人、上政論節目等角色，對黨的歷練跟幫助完整，就算沒有功勞也有苦勞，卻不受到柯文哲重用，還把楊寶楨當成工具人使用，反而重用後來加入民眾黨的人，還被有心人士惡意操作，讓楊寶楨覺得身心疲憊而請辭。

該人士說，楊寶楨辭職消息曝光後，民眾黨部分的人急忙想要澄清不是內鬥，結果連噓寒問暖都沒有，反而一直再消費楊寶楨。