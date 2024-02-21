聽新聞
test
0:00 / 0:00
楊寶楨心累請辭！知情人士揭內幕 「戰狼派」把持成最後稻草
民眾黨團前副主任兼發言人楊寶楨日前請辭，引發外界關注，外界一直揣測楊寶楨去留與黨內都爭有關，但楊寶楨否認傳聞，僅表示因個人規劃想要休息而辭職。知情人士表示，楊寶楨請辭確實是太累，主要是「心累」，因為民眾黨幾乎都被戰狼派把持，與過去民眾黨主張的實事求是、理性問政的主張背道而馳，讓楊寶楨心灰意冷決定離開民眾黨。
知情人士指出，楊寶楨長期替民眾黨站在第一線辯護，還身兼主持、發言人、上政論節目等角色，對黨的歷練跟幫助完整，就算沒有功勞也有苦勞，卻不受到柯文哲重用，還把楊寶楨當成工具人使用，反而重用後來加入民眾黨的人，還被有心人士惡意操作，讓楊寶楨覺得身心疲憊而請辭。
該人士說，楊寶楨辭職消息曝光後，民眾黨部分的人急忙想要澄清不是內鬥，結果連噓寒問暖都沒有，反而一直再消費楊寶楨。
楊寶楨日前出面說明請辭原因，並講出「歡迎黨內有人去經營松信選區，不用太考慮我」。民眾黨內人士透露，立委黃珊珊農曆年前有找來民眾黨台北市議員、吳怡萱、楊寶楨等人，討論2026選戰布局，楊寶楨有表達想要繼續參選松信選區，不過，當時民眾黨團忙於討論立法院攻防等事宜，所以僅初步討論，沒有共識。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言