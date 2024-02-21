影／漁民落海事件延燒 吳成典籲賴清德派特使解決紛爭

陸船翻覆造成2名漁民落海死亡，此事發燒成兩岸議題，新黨主席吳成典今表示，「執法單位提供不出現場影像，很難釋疑，是癥結所在」，他認為，處理此事應「情理優先」，且或許是兩岸轉機，呼籲新總統賴清德派一個特使或代表來，妥適處理此事，不要讓敵意螺旋繼續往最糟糕的地方發展；另金門可以發動募捐，幫助罹難漁民的家屬，讓他們感受到金門人的善意。

這起案件，發生至今剛好滿1周，吳成典說，這當中他接到不少兩岸的關心電話詢問他的意見，他專程回金門了解，昨天才臨時候補機位回金門，探視罹難家屬與兩位生還者；以他的接觸了解，4位漁民都是內地來圍頭的受雇工人，他們是來收漁網，因海巡驅趕，轉彎相撞，造成不幸意外，並無人為惡意。

吳成典說，金門跟廈門與福建交往30的經驗，兩邊的親情友情愛情都有，金門跟圍頭本來就是一家人、一家親，發生這件事，絕對是兩邊都不想看到；他昨天下午4點先趕去跟2位生還漁民碰面，之後又去殯儀館看罹難者家屬。吳成典說，自己現在沒在權力範圍內，只是代表金門關心這件事情，跟家屬見面聊聊。

吳成典透露，家屬很在意兩個點，其一是沒有現場的影像錄影，讓他們始終有懷疑；對此，他有跟家屬說，如果當初真的因情況危急來不及拍，你就算把人逼死，也沒有錄像；另外，家屬也抱怨海巡做簡報時的態度不好，他則緩頰說，事情還沒釐清，大家不敢說溫情的話，且在正式場合中，可能海巡說話比較嚴肅。

他說，沒有現場錄影，很難還原事情的真相，且過失在哪都不知道，如何賠償等，都是問題；吳成典分析，就他看來兩岸在心理上、認定上沒有很大差距，也沒有惡意，既然都沒有惡意，就不要讓他繼續發酵，做沒有必要的揣測。

吳成典指出，他參與過金門兩岸包括小三通與通水的事務，他也希望盡一分力，幫忙把這事情快快解決，他覺得機會是存在的，呼籲大家「情理優先」，不要一開始就講法，因為法太艱澀了。

「此事看似危機，其實也是轉機。」吳成典也呼籲賴清德趁還沒上任派特使或代表，妥適來處理這件事，對兩岸的和諧有幫助，不要讓敵意螺旋繼續往最糟糕的地方發展，這對金門是不利的；建議執政黨利用這個機會處理好，處理好就是一個模式，表示我們的誠意。