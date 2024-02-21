稱政院準備好了 陳建仁：很盼望盡早提出食安報告

立法院長韓國瑜今天發出朝野協商通知，預計明天下午4時針對食安報告進行朝野協商。行政院長陳建仁下午出席第27屆國家品質獎頒獎典禮時受訪表示，對於立法院要求的食安專報，行政院都已經準備好了，尊重立法院朝野黨團最後的決議，「我也很盼望能夠在立法院盡早提出食安報告」。

陳建仁表示，政府對於食安問題是全年不休，這次台中市政府驗出西布特羅事件，中央從春節前到現在，相關的單位一再去了解事實的真相和相關的檢驗，目前為止有844件豬肉肉品，不管是中央也好還是民間單位檢驗也好，都沒有驗出包括西布特羅在內的瘦肉精，因此是相當安全的，請國人放心。

陳建仁表示，為了讓國人了解事實的真相，行政院請衛福部推動的專家學者委員會已經召開，也要求他們在最短的時間內來和國人來說明。

陳建仁強調，「台中市政府也認定這是一個單一的事件，和中央政府的看法是一樣的」。在這樣的一個情況下，他要呼籲大家要更放心，這不是系統性的食安問題，但政府也會積極地使得相關食安的工作做得更好。

陳建仁說明，政府最近在食安的工作上，都相當的盡心盡力來進行，食安的問題並不存在。但他也會在立法院向國人報告，政府8年來透國食安五環的努力，已經更加的精進，所以他也很盼望能夠在立法院盡早提出食安報告。