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聲援謝國樑 朱立倫：民進黨動用一切政治攻擊 荒謬至極

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今天在中常會發表談話。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫今天在中常會發表談話。圖／國民黨提供

基隆東岸商場易主產權爭議延燒，基隆市長謝國樑連日槓上前市長、內政部長林右昌。國民黨主席朱立倫今天在中常會聲援謝國樑，表示謝國樑為維護市民權益、發展經濟打拚，民進黨卻用一切辦法、動用特定社群聲量政治攻擊，還說要發動罷免，這不是荒謬至極嗎？

朱立倫指出，謝國樑非常負責任，為了維護基隆市民的權益，因為在前一任市長任內，用模糊的空間，把價值將近25億的基隆市財產，可能圖利給廠商。

朱立倫說，基隆市政府堅定的立場是要守護基隆的財產，所以透過公開招標的方式，把原來由大日公司承租、再轉租給NET的基隆財產，重新招標給微風，他相信對基隆整個未來的經濟發展、市容景觀，或商業進步都是非常正面的，最重要是把過去可能存在的問題，或可能圖利廠商的情況能夠解決。

朱立倫批評，民進黨卻用一切辦法，動用所有媒體、特定社群聲量來攻政治擊謝國樑，還說要發動罷免市長，這不是荒謬至極嗎 ? 是誰在守護基隆財產？誰在發展經濟？誰在依法辦理？都是謝國樑。

朱主席也提到，攻擊謝國樑的前任市長是現任閣員，請問他到底為基隆做了什麼？黨中央及立院黨團一定會全力支持謝國樑。

朱立倫 謝國樑

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