金廈海域爭端 朱立倫：政府有責任避免兩岸惡意螺旋

兩岸金廈海域爭端延燒，國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，支持政府執法，但基於人道也要表達最大哀悼，對於人命的關切不分兩岸彼此，他不希望這時候把矛頭指向對方用惡意或是用衝突，造成兩岸關係的惡化。同時他也呼籲朝野各黨，不要再用傲慢的態度，面對民眾關心的食安議題。

朱立倫指出，過年期間，金廈海域很不幸發生落水意外死亡的事件，大家都希望透過對話、交流，能解決問題。民進黨作為執政當局，絕對有責任降低兩岸對抗的風險，要尋求一切可能的對話，避免兩岸任何衝突。

朱立倫說，作為國會最大在野黨，國民黨絕對有責任要求政府降低惡意。當然也希望對岸要降低惡意，否則兩邊就變成惡意螺旋，就會變成越來越嚴重的結果。

此外，台糖肉片瘦肉精疑雲在立法院掀起朝野攻防，昨又傳出老牌零食蝦味先因使用到含有致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉，高雄市衛生局獲報後立即下架。

朱立倫表示，沒有國人會不擔心自己今天吃到的到底健不健康，政府的責任就是要想盡一切辦法幫民眾把關，怎麼還會有分藍綠？當台中市政府查出瘦肉精，擔憂的是全民，民進黨政府怎麼會把台中市政府當作修理目標？

朱立倫表示，針對可能致癌的蘇丹紅辣椒粉，那是雲林縣政府衛生局、新北市政府衛生局查出來的，難道這些地方衛生局又跟中央立場不一樣嗎？國民黨應該要非常堅定支持所有為食安把關的官員，更要堅定的立場扮演強力強力監督的角色為民眾守護食安。

朱立倫說，立法院黨團要求行政院針對執政8年食安議題做專案報告，不但合情合理，也是全民所關切，黨中央跟黨團立場一致，再次呼籲朝野各黨，絕對不要再用傲慢的態度面對民眾關心的食安議題。