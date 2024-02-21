國民黨新人事 秦日新任駐美代表 吳清炎接行管會
國民黨一級黨務主管人事變動，行管會主委邱大展將去職，由新北市前秘書處長吳清炎接任；國民黨駐美代表原由國際部主任黃介正兼任，改由副駐美代表秦日新升任，相關人事案在今日下午中常會通過。
國民黨中常會今通過，派任傅崐萁兼任政策委員會執行長，曾銘宗同日卸任政策委員會執行長，費鴻泰、李貴敏及張其強卸任本黨副秘書長，並自2月1日生效。
國民黨表示，傅崐萁曾任花蓮縣長，現任立法委員，了解國民黨的法律需求以及黨內組織運作，未來將為民喉舌，捍衛人民權利；吳清炎為資深黨工出身，曾任新北市祕書處長，必能以其多年經驗襄助國民黨務；秦日新曾任我國駐斐濟代表，現為國民黨駐美副代表，協助安排總統候選人與黨團赴美行程，成果豐碩。
邱大展接掌行管會主委任內，歷經洪秀柱、吳敦義、江啟臣、朱立倫等四位黨主席。朱立倫說，邱大展多次請辭希望退休，朱笑稱「我要求他退而不休，要擔任特別顧問協助黨事務。」
朱立倫表示，秦日新在擔任黨駐美副代表期間付出非常多，包括國民黨總統候選人侯友宜，以及多次國民黨訪美，都由他安排，也非常順利成功；秦日新為前駐斐濟代表，知情人士表示，秦日新有豐富的外交經驗，相信能幫助國民黨持續深化對美關係。
此外，總統大選期間，國民黨總統候選人侯友宜團隊輔選要角張其強，被國民黨聘為黨副祕書長，以及由考紀會主委改任副秘書長的李貴敏、當然副秘書長費鴻泰，卸任立委後確定去職。黨團前總召曾銘宗則婉拒出任黨副秘書長，今獲朱立倫頒贈華夏獎章。
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