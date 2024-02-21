快訊

創校47年培育數萬工科人才 大漢技術學院宣布8月起停辦

柯文哲曾罵「不要臉的肥貓」 陳炯松被判還1439萬9千退職金

張宗憲轟「手指斷只賠3萬」 籃協：曾為他支付26.5萬就醫費用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NET早有不搬遷紀錄 謝國樑責怪前市府

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
基隆市長謝國樑（右）21日於國民黨記者會痛批是前基隆市長林右昌怠惰不登記產權，才導致如今東岸廣場的爭議。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
基隆市長謝國樑（右）21日於國民黨記者會痛批是前基隆市長林右昌怠惰不登記產權，才導致如今東岸廣場的爭議。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

我們絕不會像林右昌放任產權模糊，造成今日的紛爭！」基隆市長謝國樑21日針對東岸廣場產權爭議，指責前市府遲遲不願將商場產權登記於市府名下，才衍伸一連串的問題。律師簡榮宗也指出，NET在台北西門町也鬧出過租約到期不搬遷的歷史，如今於基隆市重演，強調市府簽約的對象是大日開發公司，而非NET。

基隆市政府2016年與大日開發公司簽訂OT（營運、移轉）促參合約開發東岸立體停車場，大日隨後找NET興建2至4樓商場，但去年12月基隆市府與大日的契約到期，市府重新招標由微風集團得標，但NET認為2至4樓商場是公司資產，不願移轉給微風，而引發產權爭議。

林市府始終不登記

前基隆市長、內政部長林右昌日前親上火線痛批，基隆東岸廣場的金雞母賤價委商，過程黑箱、手段粗暴，謝市府去年若決定不跟現任廠商續約，應有半年以上的時間可以處理產權登記。他更質疑，為何固定權利金只有1500萬？為何那麼少的投資，卻要給30年的招標期限？

對於這些質疑，謝國樑回應指出，今天之所以會有產權的爭議，都是因為前市府不登記產權在市府名下，按照慣例，大多數狀況都會在一個月內完成產權登記，但林右昌市府卻多年不進行登記。

謝國樑也指出，林右昌市府任內的固定權利金就是5000萬，但變動權利金永遠是零，這是會計方法不同出現的結果，應該要看總收入，而不是看哪個科目的收入比較多，目前基隆市府收到權利金總額為6775萬元，「我們得到的實際總金額並沒有比他們少，更非他們所說的1500萬」。

NET早有黑歷史！

國民黨副發言人呂謦煒拿出媒體報導指出，NET在過去就曾有租約到期不搬遷的黑歷史，在台北市柯文哲市長任內，佔領西門町土地，等到租約到期仍拒絕搬遷，直到對簿公堂，NET才心不甘情不願交出土地。

簡榮宗表示，NET在台北市西門町的狀況，與東岸廣場的案子相當類似。他指出，基隆市府契約的委託對象是大日，現在租約已經終止，大日就應該還土地，但現在卻冒出與契約毫無關聯的NET跑出來拒還，謝國樑當然要捍衛基隆市的產權與全體市民的權益。

路人甲強佔土地

至於NET委任律師陳義文日前指責，基隆市政府跳過法律程序，未透過法院發動強制執行，而是直接派出警察接管私產。簡榮宗回應說，「房客不走，應交由法院採定，進行強制執行，這點我同意」，但重點是基隆市府的房客是大日，大日一直都願意點交，現在是路人甲（NET）佔用了土地，目前該案已進入司法程序，未來會交由法院裁決。

【更多精采內容，詳見

NET 謝國樑

延伸閱讀

基隆人號召罷免？ 謝國樑：綠操作 藍擬反制

綠議員批御用律師獨得320萬標案 謝國樑：捍衛25億資產

綠議員批謝國樑失格、要求道歉 基市府：議員一直做不實指控

東岸商場爭議燒…謝國樑批中央廚房 林右昌妹：我家清白不怕他

相關新聞

民眾黨布局2026九合一 南投縣目標攻下3席縣議員

總統大選中，民眾黨柯盈配在南投縣拿下7萬4854票、得票率26.05%，讓民眾黨支持者信心倍增。民進黨南投縣黨部主委簡千...

聲援謝國樑 朱立倫：民進黨動用一切政治攻擊 荒謬至極

基隆東岸商場易主產權爭議延燒，基隆市長謝國樑連日槓上前市長、內政部長林右昌。國民黨主席朱立倫今天在中常會聲援謝國樑，表示...

金廈海域爭端 朱立倫：政府有責任避免兩岸惡意螺旋

兩岸金廈海域爭端延燒，國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，支持政府執法，但基於人道也要表達最大哀悼，對於人命的關切不分兩岸...

協商前1小時發開會通知挨批 黃國昌：時間短有前例

台糖肉片瘦肉精疑雲衍生立法院食安專報日期爭議。民眾黨團總召黃國昌今天說，他們提案今天加開院會，如果昨天不召集協商，是要什...

朱立倫結束星國行 國民黨中常會啟動選後人事改組盼內造化

國民黨主席朱立倫農曆年後低調訪問新加坡，據悉「該見的都見了」，結束訪星後朱立倫21日主持中常會。2024年總統大選落幕後，總統當選人賴清德的新政府人事及國會新政局是外界關注焦點，而國民黨選後的檢討改造，也同樣受到黨內關注，特別是黨中央人事布局及改革再造，將直接牽動明年黨主席改選及國民黨新的領導梯隊。 據了解，國民黨行管會主委邱大展請辭，由新北市前秘書處長吳清炎接任，肩負黨財務及中投等黨產官司案後續。...

吳秀梅：食藥署成為國際藥政主管機關「準會員」

衛福部食藥署長吳秀梅今天說，食藥署以TFDA名義，成為國際藥政主管機關「準會員」，促使我國藥品法規環境和國際接軌並交流，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。