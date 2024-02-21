NET早有不搬遷紀錄 謝國樑責怪前市府

我們絕不會像林右昌放任產權模糊，造成今日的紛爭！」基隆市長謝國樑21日針對東岸廣場產權爭議，指責前市府遲遲不願將商場產權登記於市府名下，才衍伸一連串的問題。律師簡榮宗也指出，NET在台北西門町也鬧出過租約到期不搬遷的歷史，如今於基隆市重演，強調市府簽約的對象是大日開發公司，而非NET。

基隆市政府2016年與大日開發公司簽訂OT（營運、移轉）促參合約開發東岸立體停車場，大日隨後找NET興建2至4樓商場，但去年12月基隆市府與大日的契約到期，市府重新招標由微風集團得標，但NET認為2至4樓商場是公司資產，不願移轉給微風，而引發產權爭議。

林市府始終不登記

前基隆市長、內政部長林右昌日前親上火線痛批，基隆東岸廣場的金雞母賤價委商，過程黑箱、手段粗暴，謝市府去年若決定不跟現任廠商續約，應有半年以上的時間可以處理產權登記。他更質疑，為何固定權利金只有1500萬？為何那麼少的投資，卻要給30年的招標期限？

對於這些質疑，謝國樑回應指出，今天之所以會有產權的爭議，都是因為前市府不登記產權在市府名下，按照慣例，大多數狀況都會在一個月內完成產權登記，但林右昌市府卻多年不進行登記。

謝國樑也指出，林右昌市府任內的固定權利金就是5000萬，但變動權利金永遠是零，這是會計方法不同出現的結果，應該要看總收入，而不是看哪個科目的收入比較多，目前基隆市府收到權利金總額為6775萬元，「我們得到的實際總金額並沒有比他們少，更非他們所說的1500萬」。

NET早有黑歷史！

國民黨副發言人呂謦煒拿出媒體報導指出，NET在過去就曾有租約到期不搬遷的黑歷史，在台北市柯文哲市長任內，佔領西門町土地，等到租約到期仍拒絕搬遷，直到對簿公堂，NET才心不甘情不願交出土地。

簡榮宗表示，NET在台北市西門町的狀況，與東岸廣場的案子相當類似。他指出，基隆市府契約的委託對象是大日，現在租約已經終止，大日就應該還土地，但現在卻冒出與契約毫無關聯的NET跑出來拒還，謝國樑當然要捍衛基隆市的產權與全體市民的權益。

路人甲強佔土地

至於NET委任律師陳義文日前指責，基隆市政府跳過法律程序，未透過法院發動強制執行，而是直接派出警察接管私產。簡榮宗回應說，「房客不走，應交由法院採定，進行強制執行，這點我同意」，但重點是基隆市府的房客是大日，大日一直都願意點交，現在是路人甲（NET）佔用了土地，目前該案已進入司法程序，未來會交由法院裁決。

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