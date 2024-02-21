協商被綠批匆促 黃國昌辯為加快處理

「民眾黨想21日加開院會，20日若不召開協商更帶何時？」民眾黨立院總召黃國昌21日受訪時，還原20日的政黨協商指出，因為20日下午2點多議事處通知民眾黨要召集協商，因此最後定案4點半，並非故意要突襲協商，他批評民進黨不答應21日加開院會，反導致食安專案報告遭到拖延。

綠不滿白突襲協商

立法院20日召開院會，儘管國民黨團支持民眾黨團提案21日加開院會，但卻遭民進黨團拉下協商，而立法院長韓國瑜也表示擇期再協商，下午民眾黨團總召黃國昌發出公文，敲定於下午4時30分協商，由黃國昌主持，不過僅有國民黨團書記長洪孟楷出席，民進黨團無一人出席。

因此便遭到民進黨立委吳思瑤批評，從來沒有1個小時內臨時召開協商，以為大家「英英美代子」啊？她批評此舉太不尊重各黨團。

藍白報告立場一致

對此，黃國昌在民眾黨雙北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪、陳世軒拜會立院黨團的聯訪時回應，因為韓國瑜當時決議「擇期協商」，但民眾黨想要21日加開院會，若不在21日前召開協商，更待何時？

黃國昌還原說，黨團下午2點多接到立法院議事處通知，由民眾黨召集各黨進行協商，即使他在外有行程，也馬上回到立法院主持協商，副總召黃珊珊因為4點半有會議所以沒到，是彼此互相支援。國民黨也有派書記長洪孟楷到場，黨團幹部本應在立法院附近待命，民進黨幹部都未到場太沒誠意。

「國民黨團也支持我們加開院會的決議！」黃國昌說，洪孟楷到場時已經將立場說得很清楚，如今卻是民進黨在阻擋整個議事流程，連行政院長陳建仁都已經說準備好了，民進黨卻玩弄議事流程，讓21日加開院會的決議交付協商，自己又不出席，才導致食安專案報告延宕。

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