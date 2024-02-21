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出書的退休生活 游錫堃發表台灣民主蘭城尋蹤文集

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
游錫堃（左）在宜蘭過上退休生活，今天與妻子楊寶玉（右）出席「台灣民主蘭城尋蹤文集」新書發表會。記者陳敬丰／攝影
游錫堃（左）在宜蘭過上退休生活，今天與妻子楊寶玉（右）出席「台灣民主蘭城尋蹤文集」新書發表會。記者陳敬丰／攝影

立法院前院長游錫堃辭去民進黨不分區立委後，回到故鄉宜蘭過退休生活，今天發表「台灣民主蘭城尋蹤文集」，提到台灣是華人文化圈第一個民主社會，打破亞洲不適合民主體制的迷思；台灣史還有許多尚待挖掘的故事，宜蘭作為民主聖地，率全國之先，探討民主發展的過程。

游錫堃2月1日立法院長選舉失利後，辭去不分區立委職務，返鄉租屋過退休生活，今天出席新書發表會是退休後首個公開活動，被問及接下來有什麼計畫，只是笑著說「我就退休了」，不過也提到除了今天出版的文集，之後還會出版其他書籍。

游錫堃創立的仰山文教基金會去年5月在宜蘭大學舉辦學術研討會，邀請前立委康寧祥、監察院長陳菊演講，以及台灣史學界知名學者陳翠蓮、薛化元、蔣朝根，和其他研究者、作家，共發表11篇探討宜蘭民主歷程的學術文章，去年底集結出版成「台灣民主蘭城尋蹤文集」。

游錫堃說，本書可謂率全國之先，探討單一縣市的先賢在民主運動上的發展。台灣史過去被掩蓋，許多台灣人不了解出生、成長之地的歷史，還需要努力耕耘挖掘，找出被掩蓋的歷史。

游錫堃指出，新加坡故總理李光耀曾說，「民主是西方的舶來品，不適合亞洲」，而儒家文化圈講究的「三綱五常」確實與自由民主精神有所扞格，但台灣一路以來的發展打破了這個迷思，從1992年國會改選至今超過30年，雖然艱辛，但毫無疑問是華人民主的聖地，非常了不起。

游錫堃表示，本書不只是宜蘭第一本，也是全國第一本，期待拋磚引玉的效果，讓更多人願意共同挖掘、尋蹤，探討民主發展的過程中，先賢的努力與奮鬥。

游錫堃表示，台灣是華人文化圈第一個民主社會，非常了不起，盼本書起拋磚引玉的作用，讓更多人挖掘台灣民主發展的歷史。記者陳敬丰／攝影
游錫堃表示，台灣是華人文化圈第一個民主社會，非常了不起，盼本書起拋磚引玉的作用，讓更多人挖掘台灣民主發展的歷史。記者陳敬丰／攝影

游錫堃

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