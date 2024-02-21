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陳揆周五食安報告？ 黃國昌：盼不影響原議程下加開院會

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨團總召黃國昌。圖/聯合報系資料照
民眾黨團總召黃國昌。圖/聯合報系資料照

台糖瘦肉精爭議未歇，立法院國民黨團、民進黨團主張23日邀請行政院長陳建仁到立法院進行食安報告。民眾黨團立法院黨團總召黃國昌表示，民眾黨團稍早已接獲議事處通知立法院長韓國瑜將於明天召集協商，民眾黨團協商代表將準時出席，希望其他兩大黨團亦能出席。

黃國昌表示，非常遺憾，昨天院會提出的加開院會提案雖獲國民黨黨團支持，卻仍遭民進黨黨團拉協商，顯然，民進黨團對食安專報的態度，與陳建仁向媒體表示的「尊重立法院的職權行使，安排他什麼時候報告，他一定很樂意跟國人報告政府在食安部分所做的努力。」有所迥異。

黃國昌強調，民眾黨團態度始終是支持邀請陳建仁到立院就食安議題進行專案報告，只是希望能在不影響及不延宕原本排定的議程情況下加開院會。

食安

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