陳揆周五食安報告？ 黃國昌：盼不影響原議程下加開院會
台糖瘦肉精爭議未歇，立法院國民黨團、民進黨團主張23日邀請行政院長陳建仁到立法院進行食安報告。民眾黨團立法院黨團總召黃國昌表示，民眾黨團稍早已接獲議事處通知立法院長韓國瑜將於明天召集協商，民眾黨團協商代表將準時出席，希望其他兩大黨團亦能出席。
黃國昌表示，非常遺憾，昨天院會提出的加開院會提案雖獲國民黨黨團支持，卻仍遭民進黨黨團拉協商，顯然，民進黨團對食安專報的態度，與陳建仁向媒體表示的「尊重立法院的職權行使，安排他什麼時候報告，他一定很樂意跟國人報告政府在食安部分所做的努力。」有所迥異。
黃國昌強調，民眾黨團態度始終是支持邀請陳建仁到立院就食安議題進行專案報告，只是希望能在不影響及不延宕原本排定的議程情況下加開院會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言