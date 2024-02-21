快訊

想防止孩子花錢如流水 父母「3NG行為」絕對不能做

傅崐萁拂曉出擊卻突然縮手 「二字」之差遭周萬來擋下

國小兄妹每天「只睡6小時」很可憐？女主播挺家長：在學校已快樂8小時

陳揆食安報告藍白不同調？ 黃國昌：不存在這樣問題

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨台北市議員與新北市議員今天拜會民眾黨立委交換意見，民眾黨團總召黃國昌（右六）歡迎議員到訪。記者潘俊宏／攝影
民眾黨台北市議員與新北市議員今天拜會民眾黨立委交換意見，民眾黨團總召黃國昌（右六）歡迎議員到訪。記者潘俊宏／攝影

民進黨立法院黨團杯葛朝野協商，未派員出席。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，昨天下午2時許接到議事處通知，希望民眾黨團召集協商，下午3時24分發出通知，請民進黨團表態，究竟認為行政院長陳建仁該甚麼時候進行食安報告，民進黨團是代表人民監督政府，還是只是護航大隊，相信社會會有評價跟判斷。

國民黨與民眾黨兩黨立法院黨團都提案，要求陳建仁到立法院提出食安報告，民眾黨團建議今天加開院會，昨天下午由民眾黨團召集朝野協商。

黃國昌指出，昨天議事處發通知，希望民眾黨團召集協商，協商過程有正式轉播，國民黨團書記長洪孟楷昨天說明清楚，國民黨團希望有食安報告，對於增加院會樂觀其成，只是比較遺憾，陳建仁一方面說準備好隨時報告，民進黨卻異議拉協商，拉協商後，再來責怪民眾黨，讓整件事延宕。

對於外傳國民黨團跟民眾黨團要求食安報告日期不同調，黃國昌表示，不存在這樣問題，民進黨團邏輯不知道如何讓人詮釋， 國民黨團對增加院會方式樂觀其成，彼此希望回應國人最大期待，雙方最大善意已經展現出來。

民進黨團以通知時間過短杯葛朝野協商，黃國昌說，黨團幹部應該要因應院區情況應變，民進黨團情緒發言，他不回應，因為毫無意義，民進黨團只要講一件事情，陳建仁都願意到立法院食安報告，民進黨團認為陳建仁應該甚麼時間來。

黃國昌表示，藍白黨團都支持陳建仁赴立法院食安報告，唯一有意見的是民進黨團，民進黨團是代表人民監督政府，還是只是護航大隊，相信社會會有評價跟判斷。

食安

延伸閱讀

藍白黨團幹部明晚餐敘 黃國昌：廣泛交流優先法案

影／立法院民眾黨與國民黨餐敘 黃國昌盼共提優先法案

藍白黨團三長後天康園飯局要聊什麼？黃國昌這麼說

被柯建銘指不懂遊戲規則、拆自己台 黃國昌回應了

相關新聞

楊寶楨被請辭？柯文哲：媒體努力製造帶風向、受不了！

民眾黨發言人、民眾黨團副主任楊寶楨前天請辭雙職位，對外說明時忍不住哽咽落淚。引發外界聯想民眾黨內鬥、楊寶楨被請辭。對此，...

陳揆食安報告藍白不同調？黃國昌：不存在這樣問題

民進黨立法院黨團杯葛朝野協商，未派員出席。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，昨天下午2時許接到議事處通知，希望民眾黨團...

海巡署取締大陸快艇沒有錄影 柯文哲強調「要說明」

海巡署執行「2月14日取締大陸籍快艇翻覆救援案」，執法過程卻沒能蒐證錄影。對此，民眾黨主席柯文哲上午參加第十屆內科千人捐...

民眾黨布局2026九合一 南投縣目標攻下3席縣議員

總統大選中，民眾黨柯盈配在南投縣拿下7萬4854票、得票率26.05%，讓民眾黨支持者信心倍增。民進黨南投縣黨部主委簡千...

藍綠主張23日陳揆食安報告 白盼盡速進行

台糖瘦肉精爭議，行政院長陳建仁何時赴立法院食安專案報告，立法院長韓國瑜今天發出朝野黨團協商通知，明天下午4時召集朝野協商...

蘇花安環評卡關 藍黨團批：勿用人民血淚操弄

蘇花安環評卡關，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，東台灣人民期盼一條安全回家的路，不要用人民血淚做政治操弄，欺負東部人民，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。