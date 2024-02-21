陳揆食安報告藍白不同調？ 黃國昌：不存在這樣問題

民進黨立法院黨團杯葛朝野協商，未派員出席。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，昨天下午2時許接到議事處通知，希望民眾黨團召集協商，下午3時24分發出通知，請民進黨團表態，究竟認為行政院長陳建仁該甚麼時候進行食安報告，民進黨團是代表人民監督政府，還是只是護航大隊，相信社會會有評價跟判斷。

國民黨與民眾黨兩黨立法院黨團都提案，要求陳建仁到立法院提出食安報告，民眾黨團建議今天加開院會，昨天下午由民眾黨團召集朝野協商。

黃國昌指出，昨天議事處發通知，希望民眾黨團召集協商，協商過程有正式轉播，國民黨團書記長洪孟楷昨天說明清楚，國民黨團希望有食安報告，對於增加院會樂觀其成，只是比較遺憾，陳建仁一方面說準備好隨時報告，民進黨卻異議拉協商，拉協商後，再來責怪民眾黨，讓整件事延宕。

對於外傳國民黨團跟民眾黨團要求食安報告日期不同調，黃國昌表示，不存在這樣問題，民進黨團邏輯不知道如何讓人詮釋， 國民黨團對增加院會方式樂觀其成，彼此希望回應國人最大期待，雙方最大善意已經展現出來。

民進黨團以通知時間過短杯葛朝野協商，黃國昌說，黨團幹部應該要因應院區情況應變，民進黨團情緒發言，他不回應，因為毫無意義，民進黨團只要講一件事情，陳建仁都願意到立法院食安報告，民進黨團認為陳建仁應該甚麼時間來。

黃國昌表示，藍白黨團都支持陳建仁赴立法院食安報告，唯一有意見的是民進黨團，民進黨團是代表人民監督政府，還是只是護航大隊，相信社會會有評價跟判斷。