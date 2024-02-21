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民眾黨布局2026九合一 南投縣目標攻下3席縣議員

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
民眾黨南投縣黨部主委簡千翔表示，2026年九合一選舉，民眾黨目標示拿下3席縣議員。本報資料照片、記者江良誠／攝影
民眾黨南投縣黨部主委簡千翔表示，2026年九合一選舉，民眾黨目標示拿下3席縣議員。本報資料照片、記者江良誠／攝影

總統大選中，民眾黨柯盈配在南投縣拿下7萬4854票、得票率26.05%，讓民眾黨支持者信心倍增。民進黨南投縣黨部主委簡千翔今天表示，已經開始布局2年後的九合一選舉，目標是力拚3席縣議員，成立議會黨團，強化監督施政，在南投縣各鄉鎮進一步扎根。

民眾黨在南投縣只有300多名黨員、議會只有一席議員簡千翔，總統選舉期間候選人柯文哲甚至沒到南投拜票輔選，仍拿下近7萬5千票，和侯康、賴蕭配只差10餘趴，成績出乎意料。

簡千翔說，小黨能在南投縣達成這項不可能的任務，關鍵在於深入各鄉鎮支持者「小草」，他們自動自發地舉著看板站在路口。民眾黨沒有組織票，但「小草」無法被組織操縱，展現沈默大眾的力量。小黨可以和藍綠兩大黨互別苗頭，讓支持者信心倍增。

他強調，過去每次選舉，人民只能在藍綠之間選擇。民眾黨給南投鄉親另一種選擇。民眾黨將在南投縣向下扎根，目前全縣十三鄉鎮市都有分區主任，積極到各鄉鎮瞭解選民需求，希望一步一腳印，更貼近民意。

簡千翔說，民眾黨在南投縣議會僅有一席議員，後年縣市長選舉已經訂出目標，將力拚至少3席議員，在南投縣四大鄉鎮市都將推出民眾黨議員候選人，除了縣議員，在鄉鎮代表和村里長，民眾黨都將全力投入，並深入基層開設培訓課程，歡迎認同理念的民眾，加入民眾黨行列。

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