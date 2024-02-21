周五食安報告有望！藍綠支持、白盼盡快 明協商

台糖瘦肉精爭議，行政院長陳建仁何時赴立法院食安專案報告，立法院長韓國瑜今天發出朝野黨團協商通知，明天下午4時召集朝野協商，藍綠都主張23日（周五）請陳揆食安報告，民眾黨團則表示，希望儘速舉行。

立法院昨天開議，朝野立委就食安議題吵成一片，民眾黨團堅持今天加開院會，邀請行政院長陳建仁提出食安報告，民進黨團建議在後天進行，國民黨團則是先提案又撤案，改為「禮讓」支持民眾黨團提案，民進黨團則提案，建請院會在23日進行食安報告，並且請韓國瑜擇期召集協商，韓國瑜當場裁示，擇期朝野協商。

國民黨團書記長洪孟楷今天表示，明天下午4時協商，國民黨團將請求韓國瑜，23日進行食安報告，呼籲大家摒除成見，共同讓食安報告順利進行。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，已經收到協商通知，時間訂在明天下午4時，韓國瑜有提早通知，民進黨團全力配合，絕對可以因應，因為食安自始自終就是民進黨最急切、全力促成的議題，「我們會從第一分鐘，努力到最後一分鐘」。

吳思瑤說，如果是大家都很關切的事情，就不要再用很多技術干擾，朝向23日進行食安報告的方向進行，希望明天的協商能夠順利、不要再破局，社會大眾也都在看，到底是誰在杯葛搗亂，現在就是按部就班，大家按表操課，不要再特立獨行，甚至是化簡為繁。

民眾黨團總召黃國昌說，邀請陳建仁到立法院會食安報告，藍白黨團有共識，就是希望盡速舉行，強化監督能量，而不是弱化，藍白昨天都已經釋出善意，朝社會大眾期待方向前進。