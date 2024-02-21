蘇花安環評卡關 藍黨團批：勿用人民血淚操弄

蘇花安環評卡關，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，東台灣人民期盼一條安全回家的路，不要用人民血淚做政治操弄，欺負東部人民，請全民協尋正副總統當選人賴清德、蕭美琴。

傅崐萁說，民進黨用謊言台灣、詐騙治國，去年11月3日宣布今年開放團客赴陸，保鮮期只有短短三個月，今年2月7日喊卡，選前騙票，選後退票，一向是民進黨詐騙本質，這樣的政治操作在民生議題，人民安全，是殘酷騙局。

傅崐萁指出，東台灣人民期盼一條安全回家的路，2008年國民黨執政，經兩年八個月，2011年1月29日，蘇花改歷經整體可行研究、綜合規畫、環評等，蘇花改完成所有配套動工。民進黨從2016年執政到現在，蘇花安還在雲深不知處，賴清德、蕭美琴到花蓮，不斷呼籲蘇花安動工，花東快速公路要興建，昨天蘇花安的環評卡關，民進黨展現詐騙本質，交通部做過那麼多道路工程，蘇花安如何施作還不清楚嗎，還要被環評卡關。

傅崐萁說，民進黨上下交相賊，不斷詐騙，花東人民期盼，也關係到宜蘭人生活圈，選前騙票，選後退票，昨天卡關看到民進黨真面目，詐騙集團最大首謀是民進黨。交通部應短時間完成程序，不要故意延宕，2026年選前或2028年選前才動工，一個蘇花安要10年12年才能動工嗎？不要用人民血淚做政治操弄，欺負東部人民，請全民協尋賴清德、蕭美琴。

國民黨立委葉元之表示，蕭美琴選上了，花蓮人要的蘇花安，卻沒看到蕭美琴出來講句話。環評不是理由，都有政治操作，雪隧通車便於台北宜蘭通勤，一樣環評卡關，當時宜蘭是民進黨執政，可以有建設，花蓮就不行，因為國民黨執政，經費不撥下來。

葉元之說，在新北，淡北道路被卡了多久，中央也不給明確答案，只叫市府再研究，施工成本提升，政府要編更多預算，全民埋單，受害的還是納稅人。蕭美琴該出來發聲，蕭美琴一句話可以影響政府方向，就看蕭美琴重不重視花蓮交通。

國民黨立委蘇清泉表示，交通建設對偏遠地區如花蓮、屏東非常重要，能讓百姓有條安全回家的路，病患輸送、農產品運輸都方便。國道十號要沿著高屏溪延伸到新威大橋，這在2015年定案，接著蔡英文總統執政，評估兩三年，規畫兩三年，還要經綜合規畫環評，今年上個月才動工，經費暴增到130多億。

蘇清泉表示，環評沒過是要穿小鞋，民進黨政府要反省。屏東也一樣，屏南快速道路、屏北二快，講十幾年了都沒有動，最近才說要定線路，百姓不能等，生命不能等，民進黨一定要簡化程序。