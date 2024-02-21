基隆人號召罷免？ 謝國樑：綠操作 藍擬反制

基隆東岸商場易主產權爭議延燒，有臉書社團擬發起罷免基隆市長謝國樑。謝國樑今天表示，這是民進黨背後操作；國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，國民黨不會主動攻擊別人，但反擊絕不手軟。有關罷免，他正規畫針對幾位民進黨議員積極反制。

謝國樑今天在國民黨中央黨部舉行記者會，謝國樑指出，此案是民進黨以不實訊息進行政治目的，市府所作所為都是維護基隆市民最大權益，絕不會像前市長林右昌放任產權模糊，造成今日紛爭。

謝國樑說，未來將會舉更多證據，證明所謂大日停車場轉租等事宜，都是不正常不合法作為。此案的攻擊都有政治與選舉的目的，他毫不畏懼，基隆市民也不會接受這樣的作為，大家不要低估謝國樑捍衛基隆市民的決心，不會將25億元市府資產落入民間企業。

吳國勝指出，民進黨慣於打烏賊戰，轉移應該負的責任，謝國樑幫林右昌解決留下的產權爭議，民進黨顛倒是非黑白，林右昌擔任首長數年，為何不去產權登記，是否與NET有私下協議，為何不將基隆市民的產權財產當一回事，請林右昌出來說清楚，講明白。

他說，根據內部民調顯示，謝國樑執政這一年來，基隆市民的滿意度高達逾八成，莫非林右昌妒忌謝國樑的施政成績，透過這種手段霸凌。

國民黨副發言人呂謦煒指出，NET租約到期不搬遷已有前例，根據當時報導，西門町紅樓旁邊的北市府建築，原本郝市府時期編列預算拆除；柯文哲上任後不拆，公開招標，由國際運動品牌以3770萬元得標，一次3年約，但原本承租的NET沒得標，也沒搬走，傳出就是因當初承租3層樓，月租僅110萬元，每年1320萬元，租金比當地行情少三分之一，市府發函要求搬離，卻遭到拒絕。

律師簡榮宗說，台北市府的案例與這次基隆東岸停車場的案子，出奇的近似，基隆市府與NET沒有任何關係，委託對象是大日公司，基隆市府與大日委託契約終止，大日就應該還給基隆市府，結果一個跟契約毫無關聯的NET跑出來說不還，相信謝國樑一定會捍衛基隆市民的財產。