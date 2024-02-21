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外交部：衛福部食藥署成為國際藥政主管機關聯盟準會員

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
「國際藥政主管機關聯盟」（International Coalition of Medicines Regulatory Authorities, ICMRA）決議通過我國衛生福利部食品藥物管理署申請加入成為準會員（Associate Member），外交部表達誠摯歡迎及感謝。圖／本報資料照片
「國際藥政主管機關聯盟」（International Coalition of Medicines Regulatory Authorities, ICMRA）決議通過我國衛生福利部食品藥物管理署申請加入成為準會員（Associate Member），外交部表達誠摯歡迎及感謝。圖／本報資料照片

國際藥政主管機關聯盟（International Coalition of Medicines Regulatory Authorities, ICMRA）決議通過我國衛生福利部食品藥物管理署申請加入成為準會員（Associate Member），外交部表達誠摯歡迎及感謝。

外交部說，衛福部食藥署成功加入ICMRA，顯示台灣的藥品法規環境獲得國際肯定，再次證明政府秉持專業，務實，有貢獻原則，爭取國際參與的方向正確。外交部繼續與食藥署配合深化參與ICMRA，促成我國相關法規及實踐進一步與國際接軌。

外交部指出，ICMRA2013年成立，是由各國藥政主管機關組成的政府間國際組織，協助各國藥政機關間的溝通交流，資訊分享，提升應處緊急公衛危機的能力，及解決法規相關科學議題。目前ICMRA共有24個會員，以及包括我國食藥署在內的15個準會員。

主管 外交部 食藥署

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