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陳揆食安報告23日登場？ 韓國瑜預計明召集朝野協商

聯合報／ 記者周佑政林銘翰／台北即時報導
立法院昨天開議，朝野立委就食安議題吵成一片。圖／聯合報系資料照
立法院昨天開議，朝野立委就食安議題吵成一片。圖／聯合報系資料照

台糖瘦肉精爭議，藍綠都主張周五（23）日邀行政院長陳建仁赴立法院食安專案報告，據了解，立法院長韓國瑜最快今天就將發出朝野黨團協商通知，明天下午召集朝野協商，只要藍綠白有共識，陳揆食安報告周五就能登場。

韓國瑜在農曆年前召集黨團協商，朝野立委同意新會期昨天開議，不過台糖豬肉片瘦肉精事件延燒，韓國瑜前天再度召集協商，研商「邀請行政院長率同相關部會首長就『民進黨政府執政八年所造成台灣食安問題總檢討』進行專案報告」相關事宜，因為民眾黨團未簽協商協論，最終協商破局。

立法院昨天開議，朝野立委就食安議題吵成一片，民眾黨團堅持今天加開院會，邀請行政院長陳建仁提出食安報告，民進黨團建議在後天進行，國民黨團則是先提案又撤案，改為「禮讓」支持民眾黨團提案，民進黨團則提案，建請院會在周五進行食安報告，並且請韓國瑜擇期召集協商，韓國瑜當場裁示，擇期朝野協商。

根據韓國瑜今天的公開行程，下午2時接見日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之。據了解，韓國瑜預計明天下午，召集黨團協商有關陳建仁食安報告事宜。

韓國瑜 食安

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