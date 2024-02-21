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深坑大火後惡臭四溢 醫曝大量吸入「說話恐無法成句」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
新北深坑昨天發生工廠火警，火舌、濃煙不斷竄出，就連隔壁新店、永和與台北大安、文山等地都能聞到刺鼻煙味。記者黃子騰／翻攝
新北深坑昨天發生工廠火警，火舌、濃煙不斷竄出，就連隔壁新店、永和與台北大安、文山等地都能聞到刺鼻煙味。記者黃子騰／翻攝

新北市深坑區一家鋰電池工廠發生火警，火勢控制後濃煙及惡臭瀰漫大台北南區許久不散，引發民怨。林口長庚兒童過敏氣喘中心主任葉國偉說，惡臭異味恐刺激呼吸道，對於有心肺功能不佳、慢性肺病等病史民眾來說，將增加誘發氣喘機會，提醒附近民眾應避免外出待在家裏，並緊閉門窗、開啟空氣清劑機，若要外出民眾，也一定要戴上口罩，降低惡臭對呼吸道的刺激。

葉國偉說，工廠發生大火屬為突發狀況，但廠房內的鋰電池、廠房結構等灰燼，將會瀰漫在空氣中，且濃度相當高，一旦吸入，恐立即出現呼吸道急性症狀，包括咳嗽、喘、呼吸急促等，有別於一般境外入空汙，常為二至三天後，才有症狀，在惡臭異味附近的民眾必須提高警覺。

「吸入過多的惡臭刺激物，可能誘發氣喘。」葉國偉表示，氣喘嚴重時可能會造成呼吸困難、血氧濃度下降、精神變差，甚至出現「說話無法成句」的情形，此時，民眾若有隨身攜帶的支氣管擴張劑應立即使用，或盡速遠離、就醫，尤其是年長者多有慢性肺病、慢性病、心肺功能不佳，以及呼吸道尚未發育成熟的幼童，為氣喘好發高危險族群，需要特別注意。

葉國偉提醒，在惡臭環境下活動的民眾，返家後，一定要立即更換衣物，並洗頭、洗澡、洗鼻孔，減少汙染物質的殘留，降低其他家人接觸的機會。依個人情形不同，各種氣味都可能引發氣喘，如曾收治一名幼童對中秋節烤肉的氣味十分敏感，一聞到就引發氣喘，建議聞到異味後出現咳嗽、喘、呼吸急促等症狀，應快速遠離，當症狀沒有好轉時，務必就醫治療。

深坑 火災

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