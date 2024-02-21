影／不是林右昌說的1500萬 謝國樑：微風權利金6675萬

國民黨不分區立委暨瀛睿律師事務所律師簡榮宗、基隆市長謝國樑、國民黨基隆市黨部主委吳國勝、國民黨副發言人呂謦煒上午一起出席「謝國樑絕不出賣基隆市產 並追究林右昌當年責任」記者會，說明微風權利金6675萬元，才是正確數字，不是只有林右昌及綠營名嘴和媒體說的1500萬元。

基隆東岸廣場產權問題延燒多日，前任市長、內政部長林右昌昨天受訪時表示，謝國樑前天直播歇斯底里、謾罵，「民眾看到都覺得謝國樑是不是瘋了，是喝醉酒了？還是嗑藥、拉K？」；謝國樑今天向現場媒體詢問「各位你看我像拉K嗎」。