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影／不是林右昌說的1500萬 謝國樑：微風權利金6675萬
國民黨不分區立委暨瀛睿律師事務所律師簡榮宗、基隆市長謝國樑、國民黨基隆市黨部主委吳國勝、國民黨副發言人呂謦煒上午一起出席「謝國樑絕不出賣基隆市產 並追究林右昌當年責任」記者會，說明微風權利金6675萬元，才是正確數字，不是只有林右昌及綠營名嘴和媒體說的1500萬元。
基隆東岸廣場產權問題延燒多日，前任市長、內政部長林右昌昨天受訪時表示，謝國樑前天直播歇斯底里、謾罵，「民眾看到都覺得謝國樑是不是瘋了，是喝醉酒了？還是嗑藥、拉K？」；謝國樑今天向現場媒體詢問「各位你看我像拉K嗎」。
謝國樑被問到林右昌不登記產權是否圖利NET時，他表示所以有產權爭議，都是林右昌故意不登記產權，建築師公會最近也說，依慣例建使照取得，一般來說會在1個月內完成產權登記，但林右昌卻多年沒做，現在看到NET主張25億產權屬於他們，就是林右昌刻意不登記的結果。
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