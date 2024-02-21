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影／反對大灑幣 藍委籲照顧醫護不能僅靠補貼

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
國民黨立法院黨團上午舉行「行政院別病急亂投醫」記者會，國民黨書記長洪孟楷（右二）以及立委陳菁徽（左起）、蘇清泉、李彥秀一同主持。記者曾原信／攝影
國民黨立法院黨團上午舉行「行政院別病急亂投醫」記者會，國民黨書記長洪孟楷（右二）以及立委陳菁徽（左起）、蘇清泉、李彥秀一同主持。記者曾原信／攝影

國民黨團今天上午舉行「行政院別病急亂投醫」記者會，書記長洪孟楷、立委李彥秀、蘇清泉、陳菁徽偕同台灣社區醫院協會理事長朱益宏、常務理事羅永達、常務理事謝景祥、監事吳淑芬、員榮醫院副院長尹文國一同出席。

洪孟楷表示，雖然衛福部表示將於113年全民健康保險總額之其他預算，編列「因應醫院護理人力需求，強化住院護理照護量能」專款項目40億元，但補貼是滿足短期狀況，但台灣醫護人員面臨最大的問題是人力不足，因此希望編列預算之餘，也該檢討預算是否真的讓醫護人員受益。

國民黨立法院黨團上午舉行「行政院別病急亂投醫」記者會，國民黨書記長洪孟楷（右二）從台灣社區醫院協會理事長朱益宏（左二）手中接過陳情書。記者曾原信／攝影
國民黨立法院黨團上午舉行「行政院別病急亂投醫」記者會，國民黨書記長洪孟楷（右二）從台灣社區醫院協會理事長朱益宏（左二）手中接過陳情書。記者曾原信／攝影
國民黨立法院黨團上午舉行「行政院別病急亂投醫」記者會，邀請台灣社區醫院協會幹部等專家一同討論。記者曾原信／攝影
國民黨立法院黨團上午舉行「行政院別病急亂投醫」記者會，邀請台灣社區醫院協會幹部等專家一同討論。記者曾原信／攝影

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