楊寶楨被請辭？柯文哲：媒體努力製造帶風向、受不了！

民眾黨發言人、民眾黨團副主任楊寶楨前天請辭雙職位，對外說明時忍不住哽咽落淚。引發外界聯想民眾黨內鬥、楊寶楨被請辭。對此，民眾黨主席柯文哲上午受訪指出，受不了這些側翼名嘴在帶風向，她就是做很累需要休息一下，是不是真的要選舉，需要時間思考，媒體每天做什麼被請辭，受不了。

柯文哲上午受內科發展協會邀請，參加第十屆內科千人捐血熱血同框啟動儀式，針對楊寶楨哽咽請辭，柯文哲表示，有人說楊寶楨是不是去負責傳統媒體的公關，因為還是要跟傳統媒體打好關係，但她這次離職，跟這個(被請辭)完全無關。柯說，他覺得奇怪，媒體很努力製造帶風向，受不了。

至於是否有慰留？柯文哲說，有啊，就說要休息就休息好了，要回來工作隨時可以回來工作，覺得她真的操4年太累了。