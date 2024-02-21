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唐鳳：去留由長官決定

聯合報／ 記者鄭媁劉宛琳歐陽良盈／台北報導
數位部長唐鳳近期去留引發討論。圖／聯合報系資料照片 聯合報系資料照片
數位部長唐鳳近期去留引發討論。圖／聯合報系資料照片 聯合報系資料照片

數位發展部唐鳳近期成綠營箭靶，民進黨派系人士證實，唐鳳不適任議題已悶燒許久。立法院昨天開議，唐鳳備詢前受訪表示，各界批評指教，她都看到了；內閣現在是看守凍結期間，她的去留由長官決定。

面對以資安院董事長名義出席聯合國相關會議，不用部長身分等相關爭議，唐鳳昨天自清沒自我矮化問題，這是美國邀台灣參加「網際網路未來宣言：共同行動」（DFI）論壇，她親自出席活動也出席雙邊會談，只是當場接獲一些資訊，DFI那場若實體進場可能會有衝突，才改用線上方式參與。

唐鳳說，這兩天各界對她的批評指教，她都看到了，她向來是有則改之、無則嘉勉，從不會用派系角度去解讀；各界對數位部有許多期許，特別是在源頭防詐，今年也特別編列九位數預算，很期待新國會能支持包含電子簽章法在內等法規。

行政院長陳建仁昨被問及唐鳳下台是否朝野共識？陳建仁未正面回應；但對打詐工作，他表示，希望數位部繼續精進相關施政。

唐鳳 數位發展部 陳建仁

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