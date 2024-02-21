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朱立倫低調訪新加坡 會見老友

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

國民黨主席朱立倫在農曆春節後連日無公開行程，據了解，朱立倫偕妻子高婉倩上周末低調訪問新加坡，期間會晤不少政商人士。在美中台新局與兩岸金廈海域爭端升溫之際，朱立倫此次訪星，是否有意為國民黨的相關政策尋求解方，受到關注。

朱立倫訪星行程，因新加坡前外長楊榮文在臉書貼出兩人合照而曝光，楊榮文寫道「老朋友與伉儷相見歡」，也看得出彼此好交情。

據透露，朱立倫訪星行程緊湊，與新加坡「老朋友」相見，許多政商界人士認識都超過廿年，席間多聚焦選後美中台局勢、經貿議題，以及嚴峻的低生育率人口政策。新加坡友人也關心國民黨重回國會第一大黨，所可能採取的優先法案方向，以及以政黨外交的形式，加強國際聯繫。

國民黨中央發言系統昨天並未證實相關行程。不過，朱嫡系幕僚、國家政策基金會副執行長、桃園市議員凌濤昨天上午在臉書限時動態貼出疑似新加坡總統府的建築。被問到是否與新加坡高層會晤，凌濤低調表示不回應。

國民黨立院黨團書記長洪孟楷表示，過去新加坡外交人員訪台，皆以不公開形式拜會國民黨，朱立倫此行與老朋友見面，再正常不過，也非常合適。

洪孟楷表示，新加坡地理面積及人口數都比台灣小，在國際上卻是舉足輕重，是值得相互學習的國家；國民黨持續走在「親美、友日、和陸」正確道路上，相信朱立倫此行有助於台星友誼增進，也更增進國際能見度。

國民黨 新加坡 朱立倫

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