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與日智庫談東亞安全 陳永康盼助推國家安全戰略制定

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委陳永康（中）。本報系資料照／記者林伯東攝影
國民黨立委陳永康（中）。本報系資料照／記者林伯東攝影

國民黨立委陳永康今在立法院接待日本笹川和平基金會訪問團，談及國際與兩岸情勢、美中競爭態勢、區域安全與經濟發展等。陳永康表示，美國國家安全戰略已實施多年，日本、南韓、澳大利亞也陸續推出國家安全戰略，台灣更應以友為師，推動國家安全戰略的制定，若執政黨有困難，國民黨可提供專業助力。

陳永康指出，這是他就任立委後，首次接待日本資深專家訪問團，尤其當前國際環境變化莫測，台灣與日本安全利益範圍多有重疊，次此交流，意義非凡且有助於台日雙方對於區域安全的共識建立。

陳永康認為，台海問題關係東亞區域乃至於全球安全，欲洞悉台灣安全，應該建立「共同作戰圖像」（COP），利用精確地理圖資系統（GIS），提高格局視野，擴大戰略洞察先機，掌握區域政治、經濟、能源、交通、軍事等動態，才能以一馭萬。

陳永康說，尤其在美中競逐過程中，兩強既競爭又合作，在此戰略環境下，台灣亟需有一套嚴格邏輯框架，涵蓋政治、軍事、經濟、社會、能源、社會、醫療、產業等關鍵領域的國家安全戰略作為指導，方能維繫和平，爭取長治久安。

陳永康表示，與其關心危機管理不如做好危機預防，尤其當前台灣面臨多層次挑戰，包含軍事手段、外交孤立、能源與通訊生命線易損、經濟與產業結構過度集中等，以致戰略安全空間被大幅壓縮，若無完整國家安全戰略作為指南，未來更難因應越來越複雜的挑戰。

陳永康表示，台、美、日應該有更完善的溝通平台，目的是透過資訊交流與溝通，共同消弭區域危機風險。日訪團表示，面對複雜安全環境，建議台日應建立更好的溝通或合作機制。

該團由日本前海上自衛隊中將池田德宏率隊，成員包含前海上自衛隊中將渡邊剛次郎、前海上自衛隊少將山本勝也、笹川和平基金會研究員松卓馬。

台海 日本

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