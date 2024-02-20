諷羅智強違規帶麥素質差 昔對手苗博雅酸：不要讓外人看笑話

新國會今開議，行政院長陳建仁率部會首長進行施政報告，遭國民黨團杯葛，藍委羅智強因違規攜帶麥克風，綠委黃捷上前搶奪，擦出火花，羅昔日對手社民黨議員苗博雅盼羅早日學好議事規則，「不要讓外人笑大安立委素質差。」羅發聲明表示，所有批評都會檢討，今後不會違反相關規定，但也呼籲民進黨別雙標，藍綠白以後應尊重多數決議，營造國會新風氣。

苗博雅表示，「立法院議場安全維護及管理要點」第7點規定「會議時，委員不得攜帶麥克風、旗杆、棍棒、噴漆、蛋類、汽油、刀械、武器、爆裂物等與議事無關之物品進入會場，並不得破壞議事設備。」但羅智強為阻擋報告，以違規夾帶的麥克風干擾議場秩序。

苗博雅認為，議事抗爭各憑本事給予尊重，但羅智強明目張膽帶違禁品，被同事制止，還大言不慚絲毫不認錯，「實在過頭了。」她提到，羅帶著大安區選民的託付，應比她做得更好，違反議場規則，私帶違禁品，實在不應該，盼羅能早日學好議事規則，「不要讓外人笑大安立委素質差。」

羅智強也發布4點聲明，對於批評會檢討改進，以後也會遵守相關規定，他也提醒今天批評的所有人，法律和規定最重要的價值，就是不能雙標，「綠能你不能」，比不遵守法律和規定，更為惡質。

羅智強反嗆，國民黨在立院拿麥克風，只要是違規，受責難當然公道，但舉輕明重，「拿麥克風說話不行，那民進黨過去在野時，更加嚴重的議事暴力，又該當受何責備？」羅舉例，高雄市長陳其邁任立委曾帶安全帽進會場、民進黨前立委王幸男將院長出入用的兩個門鎖住，還把鎖孔裡灌滿了三秒膠等案例。

羅智強說，今天被批評並非壞事，正是端正立法院問政風氣的好機會，國民黨也不妨藉這一次的議事風波，理解「今非昔比」，藍白加起來是多數，只要提出順應民意的法案，在野黨聯手，「改革就成功」甚至更勝杯葛，他也謝謝民進黨他批評，請大家以後也以同樣標準，自我要求，三黨共同建立一個遵守議事規範，尊重多數決議，理性拚改革的國會新風氣。