藍白黨團三長後天康園飯局要聊什麼？黃國昌這麼說

民眾黨主席柯文哲今天自曝，22日晚上國民黨團、民眾黨團三長在立法院餐廳康園有飯局，他也會參加。黃國昌今表示，就是善意、廣泛地交換意見。

媒體問，後天跟國民黨團總召傅崐萁飯局，希望促成什麼合作？黃國昌說，他跟國民黨團總召傅崐萁、國民黨團書記長洪孟楷、民眾黨團幹事長吳春城、民眾黨團副總召黃珊珊過去可能都認識，現在在立院裡當同事，需善意廣泛地交換意見；對於共同要推動的法案如果能有共識，共同努力推動，相信是人民共同期待的。