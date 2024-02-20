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藍白黨團三長後天康園飯局要聊什麼？黃國昌這麼說

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁（中）、書記長洪孟楷（左）。圖/聯合報系資料照
國民黨團總召傅崐萁（中）、書記長洪孟楷（左）。圖/聯合報系資料照

民眾黨主席柯文哲今天自曝，22日晚上國民黨團、民眾黨團三長在立法院餐廳康園有飯局，他也會參加。黃國昌今表示，就是善意、廣泛地交換意見。

媒體問，後天跟國民黨團總召傅崐萁飯局，希望促成什麼合作？黃國昌說，他跟國民黨團總召傅崐萁、國民黨團書記長洪孟楷、民眾黨團幹事長吳春城、民眾黨團副總召黃珊珊過去可能都認識，現在在立院裡當同事，需善意廣泛地交換意見；對於共同要推動的法案如果能有共識，共同努力推動，相信是人民共同期待的。

吃了還會再正式拜會嗎？黃國昌「先吃飯吧」，吃完飯如果能廣泛交換意見，大家互動良好，也有共識的話，都在立法院工作，常常來就會碰到，有很多機會可以繼續交換意見，甚至進入具體工作時，能更深入形成共識，共同推動人民期待的改革法案，這才是最重要的。

民眾黨主席柯文哲今天自曝，22日晚上6點國民黨團、民眾黨團三長在立法院餐廳康園有飯局，他也會參加。黃國昌今表示，就是善意、廣泛地交換意見。圖/聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲今天自曝，22日晚上6點國民黨團、民眾黨團三長在立法院餐廳康園有飯局，他也會參加。黃國昌今表示，就是善意、廣泛地交換意見。圖/聯合報系資料照

國民黨 民眾黨 黃國昌

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