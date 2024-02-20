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綠缺席朝野協商 柯建銘呼籲黃國昌不要再演、適可而止

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘（左）、民眾黨團總召黃國昌（右）因食安專報意見分歧互嗆。圖／聯合報系資料照
民進黨團總召柯建銘（左）、民眾黨團總召黃國昌（右）因食安專報意見分歧互嗆。圖／聯合報系資料照

台糖瘦肉精爭議延燒，民眾黨團提案明天加開院會，由行政院長陳建仁進行食安報告，民進黨團則主張23日進行食安報告，立法院長韓國瑜上午裁示，此案交付朝野協商。今天下午緊急發出協商通知，由民眾黨總召黃國昌主持，民進黨團總召柯建銘表示，民眾黨團今天下午第一張公文內容，與韓國瑜今天上午宣告內容不同，太離譜了，沒有人會去。

民眾黨團今天下午4時發出通知，針對陳建仁赴立法院進行食安報告於下午4時30分，由黃國昌擔任會議主持人，不過，僅有國民黨團書記長洪孟楷、民眾黨團幹事長吳春城到場，民進黨團則未派幹部出席，歷經約半小時等待，民進黨團仍未派員出席。

黃國昌裁示，因為民進黨團未派員參加，朝野協商無法形成共識，將請民眾黨團發文給韓國瑜跟議事處，說明朝野協商狀態，希望請韓國瑜盡快針對食安問題召集朝野協商。不過，根據韓國瑜明天公開行程，並未安排朝野協商。

對於未派人出席朝野協商，柯建銘受訪表示，民眾黨團搞錯議事規則，先發一張公文要韓國瑜召集協商，又發公文說要主持朝野協商，現在行政部門官員都在立法院，又要召集協商，太離譜。

柯建銘表示，民進黨團因為知道黃國昌會耍詐，今天上午就提案封死，主張2月23日進行食安專案報告；民眾黨團下不了台，拿石頭砸自己的腳，不要再演了，請適可而止。

柯建銘 瘦肉精 陳建仁 韓國瑜 食安 黃國昌

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