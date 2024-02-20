遭柯建銘嗆適可而止別再演 黃國昌：是非可以這樣顛倒？

在野黨提議要行政院長陳建仁到立法院進行食安專報，但朝野意見分歧，民進黨團總召柯建銘今要民眾黨團總召黃國昌適可而止、不要再演。黃國昌回嗆，是非可以這樣顛倒嗎？

黃國昌表示，看到柯建銘對他喊話適可而止、停止作秀，並質問到底要不要食安專報，覺得很狐疑。民眾黨團自始至終都支持邀請陳建仁到立院進行食安報告，因此提案在不影響及延宕原本排定議程的情況下加開院會，到底有什麼問題？

黃國昌指出，今天早上對民眾黨團提案有異議、拉協商的不就是民進黨團嗎？可以這樣一方面阻擋食安報告，另一方面又想推卸責任，意圖透過資訊落差誤導國人嗎？