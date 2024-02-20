雙姝互槓！黃捷批藍只會鬧事 徐巧芯反酸：她除了翻白眼還有什麼本事？

立法院今開議，民進黨立委黃捷在議場內為搶麥克風，與國民黨立委徐巧芯爆發激烈口角。兩人事後各自受訪還原過程，對於黃捷嗆國民黨違規在先，徐巧芯反擊，民進黨可以表達不滿，但不能動手，就像民進黨團總召柯建銘違規抽菸，可以去搶菸嗎？

黃捷受訪時指出，議場不能私帶麥克風，國民黨立委卻破壞規則又造謠，她才會阻止，更不滿立法院長韓國瑜竟落跑，半小時才回來，還嗆國民黨「沒本事，只會鬧事」。

徐巧芯表示，這年頭男孩子要好好保護自己，黃捷抹黑韓國瑜的禮貌行為是「騷擾」，她看到黃捷伸手搶國民黨立委羅智強的麥克風，如果羅智強碰到黃捷，到時候又被「碰瓷」、又說me too，她才會上前阻止，不能搶別人的麥克風。

徐巧芯表示，黃捷說用以色列防身術，「落跑是以色列防身術嗎？快笑死，不要亂講一通，讓大家失去對以色列防身術的興趣。」以前民進黨可能覺得可以對國民黨立委動手動腳，現在他們會團結共同作戰。

對於黃捷批評國民黨只會鬧事沒有本事，徐巧芯也反嗆「她除了翻白眼還有什麼本事？該出席，該上班，該質詢都不去，在高雄市議會妳最偷懶」，搶東西就不對，不要以為國民黨像過去這麼好欺負。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康