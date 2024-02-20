【重磅快評】謝國樑、林右昌各有1本帳 檢調還在看戲？

基隆市東岸廣場經營權易主爭議從年前燒到年後，基隆市長謝國樑昨天開記者會，要前市長、內政部長林右昌說清楚產權到底歸誰，晚間開直播轟民進黨議會黨團，今天連切腹自殺的話都說出口；林不甘示弱，反批謝賤價委商、手段粗暴、歇斯底里；謝、林過招，外界看得霧煞煞。不過，其中關鍵字「產權」、「賤價」難脫圖利疑雲，事件吵了半個多月，檢調要不要好好釐清？

基隆市東岸商場是在前市長林右昌任內招商，謝國樑上任後經營權易主。但前營運業者主富公司（NET）主張擁有建物產權，市府1月31日點交停車場，2月1日凌晨會同警方，以機具切開門鎖進入商場，NET指控市府「夜襲」，並告市長謝國樑涉犯強盜等罪嫌。

戰火延燒，謝國樑昨天由藍委陪同舉行記者會，指廣場增建是2015年做的決策，2016年、2017年增建，這都是前市府作為，他問林右昌「東岸廣場的產權到底是不是NET的？」；林右昌則反嗆謝市府至少有半年的時間可處理產權登記，卻不好好處理。

謝昨晚再加碼午夜場直播，砲口轉向民進黨議會黨團，指促參案許可年限延長是民進黨前議員在議會主導修正通過，「民進黨拿自己修的東西來砍我，民進黨議會黨團真的無恥、很丟臉，真見笑，很不應該。」

謝、林隔空互嗆，熱鬧非凡，言詞辛辣，句句暗藏玄機。因事涉數以億計的利益，外界其實不應以政治人物的口水視之。尤其雙方提出的質疑，恐怕不只是行政裁量的問題，甚至有公務員是否圖利之嫌，檢調不應只顧看戲，忘了自身職責。

首要釐清的是謝國樑提問林右昌有關商場產權問題。謝國樑的重點是，如果所有權屬NET，基隆市府一年就會損失5千萬元租金，期間長達50年，市民損失約25億元，業者甚至還可保留未來改建後的土地持分跟利益，而NET前後只花2億元興建。若真照謝所言，要說林右昌刻意把東岸廣場「送」給NET，就足夠林解釋半天。

林右昌則說，謝國樑稱在今年3月初就可完成商場產權登記，這表示產權登記不是問題，謝市府去年若決定不再續約，有整整1年、甚至半年以上的時間處理產權登記，為何當時不處理，要等爭議發生後再來處理？

林右昌質疑謝國樑有時間處理產權登記，卻不提自己在市長任內有六、七年的時間去處理產權登記，但毫無作為，卻反過來指一切都是謝市府重新招標，才有完成產權登記的急迫性。依一般人認知，即使遇到再好的房客，房東也不應該不積極去登記產權，不是嗎？

再者，增建部分容積或有產權爭議，但雙方權利義務不是應該在簽約時說清楚講明白嗎？權利不確定又要如何締約？林市府留下模糊空間，恐怕是最被質疑的一點。再者，公部門OT案的產權率皆屬公部門，實務上罕見移轉廠商的例子，NET主張擁有產權，真相如何，有待進一步發掘。

至於林右昌質疑東岸廣場的固定權利金以前是每年5050萬元，超過權利金的利潤，市府也能抽一半。而如今謝國樑市府卻將權利金降為1500萬元，反問謝「怎麼重新招標後還縮水3450萬？」。

謝國樑否認權利金縮水，強調權利金總額為6775萬元，包括固定權利金、變動權利金、土地租金及媒體通路回饋等，絕不只外傳的1500萬元，若真的只收1500萬元，「我就今天寫好遺書、明天就去切腹」；他並在昨晚直播中談委商期限，指20年+10年的合約是林右昌任內修法，他是一個快樂的成年人，家中經濟穩定，「不需要去做一些對市民不利，但對自己有利的事」，但林右昌「絕對有需要」 。

林、謝兩人交火，恐怕不是二、三天可以平息，依謝、林所言，兩人各有一本帳，也都有賴進一步釐清。謝國樑的說詞雖意在自清，但也引發聯想，尤其是「家中經濟穩定」、「林右昌絕對有需要」幾句話更是明顯的指摘，牽涉公務員官箴，檢調還能保持沉默？

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