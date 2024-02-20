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批綠拉協商 黃珊珊：明就食安報告 建請韓國瑜速協商

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨團副總召黃珊珊。圖/聯合報系資料照
民眾黨團副總召黃珊珊。圖/聯合報系資料照

民眾黨團今提案建請立院明天加開院會，要行政院長陳建仁進行食安專案報告，獲國民黨團支持，但民進黨另提案要求立法院韓國瑜召集協商，最終韓國瑜裁示擇期協商。民眾黨團副總召黃珊珊在臉書貼文，行政院長陳建仁都稱尊重立院安排，難以理解民進黨為何選擇拉協商、阻礙專案報告，民眾黨團已發文，請韓國瑜盡速召集協商。

黃珊珊指出，陳建仁受訪時表示，行政院食安立場一向是以政府開放的態度來對國人負責，立法院議程的安排上，完全尊重立法院職權行使，安排什麼時候報告，陳建仁稱一定很樂意，跟國人報告政府在食安部分所做的努力。

黃珊珊表示，民眾黨團難以理解民進黨為何選擇拉協商、阻礙專案報告，民眾黨團已發文給韓國瑜。

民眾黨團發給立法院長辦公室的公文指出，民眾黨團在第11屆第1會期第1次會議中提案建請立法院113年2月21日周三加開院會，進行邀請行政院長率同相關部會首長，就「民進黨政府執政八年所造成台灣食安問題總檢討」進行專案報告並備詢的決議，院會決議由韓國瑜擇期召集黨團協商。請韓國瑜盡速召集協商，快速回應民意。

民眾黨團今天上午在立法院院會提案，建請明天（21日）加開院會，進行食安專案報告，民眾黨團副總召黃珊珊下午在臉書貼出民眾黨團函文立法院長韓國瑜的公文，建請院長盡速召集協商，快速回應民意。圖/取自黃珊珊臉書
民眾黨團今天上午在立法院院會提案，建請明天（21日）加開院會，進行食安專案報告，民眾黨團副總召黃珊珊下午在臉書貼出民眾黨團函文立法院長韓國瑜的公文，建請院長盡速召集協商，快速回應民意。圖/取自黃珊珊臉書

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