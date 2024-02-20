批綠拉協商 黃珊珊：明就食安報告 建請韓國瑜速協商

民眾黨團今提案建請立院明天加開院會，要行政院長陳建仁進行食安專案報告，獲國民黨團支持，但民進黨另提案要求立法院長韓國瑜召集協商，最終韓國瑜裁示擇期協商。民眾黨團副總召黃珊珊在臉書貼文，行政院長陳建仁都稱尊重立院安排，難以理解民進黨為何選擇拉協商、阻礙專案報告，民眾黨團已發文，請韓國瑜盡速召集協商。

黃珊珊指出，陳建仁受訪時表示，行政院食安立場一向是以政府開放的態度來對國人負責，立法院議程的安排上，完全尊重立法院職權行使，安排什麼時候報告，陳建仁稱一定很樂意，跟國人報告政府在食安部分所做的努力。

黃珊珊表示，民眾黨團難以理解民進黨為何選擇拉協商、阻礙專案報告，民眾黨團已發文給韓國瑜。