民進黨團力求23日食安報告 柯建銘反譏黃國昌自討沒趣

立法院新會期今天開議，民眾黨團提案加開院會，明天進行食安專案報告，民進黨立法院黨團總召柯建銘說，民眾黨團總召黃國昌「為了製造問題而製造問題」，根本就是在作秀博聲量，黔驢技窮自討沒趣，應該要適可而止，否則對民眾黨是極大的傷害。

立法院長韓國瑜昨天召集黨團協商，研商「邀請行政院長率同相關部會首長就『民進黨政府執政八年所造成台灣食安問題總檢討』進行專案報告」等事宜，朝野立委無法達成共識，歷經70分鐘的討論，最終以破局收場。

柯建銘稍早受訪時表示，過去像這樣專案報告的題目，差不多5分鐘就可以解決，不會有人有意見，黃國昌主張明天要加開院會，根本就是在作秀博聲量，為了製造問題而製造問題，坦白講已經黔驢技窮，應該要適可而止，「再搞這套大家都看不下去。」

柯建銘說，立法院還有4年的時間，未來大家要怎麼論證，展現實力比較重要，而非老是在作秀博聲量，甚至是操作網軍，「這樣的行為對於民眾黨，包括黃國昌個人，都是極大的傷害」，還是要呼籲他適可而止，逕付二讀就是交付協商1個月，不懂就不要裝懂。

柯建銘表示，民進黨團今天也有提案，請韓國瑜召集黨團協商，力求在23日進行食安報告，希望讓真相大白，需要擇期協商，韓國瑜應該加油。

柯建銘批評，昨天5分鐘就可以結束，結果搞了1個小時又10分鐘，最後大家不歡而散，黃國昌就是在作秀亂搞，創造聲量有什麼用，「要作秀是他的事」，民眾黨團主張加開院會，反正已經交付黨團協商，「他根本在拆自己的台，遊戲規則要懂，亂搞沒有辦法下車。」

另外，民眾黨主席柯文哲今天透露，藍白兩黨明天有黨團幹部的飯局，柯建銘則說，國民黨跟民眾黨要怎麼互動，那是他們的自家事，國民黨團總召傅崐萁要跟黃國昌吃飯，這個叫做與虎謀皮、爾虞我詐，沒有用的。