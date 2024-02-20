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新書不提被韓國瑜打到住院3天 陳水扁：這只是小兒科

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國史館歷時6年完成60萬字四大冊的「陳水扁總統訪談錄」，今天下午在台北國際書展藍沙龍舉辦新書發表會，前總統陳水扁由兒子陳致中陪同親自北上出席。記者余承翰／攝影
國史館歷時6年完成60萬字四大冊的「陳水扁總統訪談錄」，今天下午在台北國際書展藍沙龍舉辦新書發表會，前總統陳水扁由兒子陳致中陪同親自北上出席。記者余承翰／攝影

國史館歷時6年、46次訪談，完成60萬字四大冊的「陳水扁總統訪談錄」，今天下午在台北國際書展藍沙龍舉辦新書發表會，前總統陳水扁親自北上出席。陳水扁表示，要推薦這套小自傳給準總統賴清德、民眾黨主席柯文哲看，並說台灣民主進程，不是民進黨單獨的功勞，還有很多其他人參與其中。

陳水扁指出，推薦賴清德看這套訪談錄的原因，因為他當年執政是朝小野大，和賴清德未來要面對的情況一樣，要怎麼在此情況下走對的路、做對的事情，可以作為參考；推薦給柯文哲看，是因為可以提供經驗，如何扮演強而有力的在野監督。

陳水扁也以當年幾經運作，終於成為第一位民進黨籍的外交國防委員會召委為例，指出身為少數在立院要如何爭取各事項，仍是事在人為，所謂「衝突、妥協、進步」，勉勵柯文哲不要妄自菲薄。

陳水扁表示，台灣從威權走向民主，很多政治改革，是不分藍綠共同打拚的結果。以台灣政治分水嶺國會全面改選為例，當年透過大法官釋憲促成改變，但當時民進黨立院黨團只有21人，人數甚至不夠成案聲請釋憲，還是包括趙少康在內的另外5個非民進黨立委一起幫忙，才能成案。

陳水扁說，縱然大法官釋憲已做出釋字261號，但萬年國會中只要有一個老委員反對，或是時任立法院長梁肅戎不願意敲議事槌，就不會成。 會舉此例正是要說明，台灣民主進程，不是民進黨單獨的功勞，包括藍營政治人物、大法官等，還有很多其他人參與其中。

陳水扁指出，書中有特別介紹幾位立委同僚，包括黃信介、施明德、陳唐山、朱高正等。至於怎麼沒寫韓國瑜，陳水扁說，在當年那個時代，國會衝突是沒辦法避免的，連立法院長都被賞耳光，他曾被韓國瑜打到去住院3天，這算什麼，只是小兒科。

陳水扁表示，韓國瑜以前曾任立委，後來選上高雄市長、又去選總統，到被罷免，現在又回來當國會議長，翻轉人生的故事很勵志，希望有機會邀請韓國瑜來上節目，可以好好聊一下。

陳水扁談及總統任內最引以為傲的事，是貫徹軍隊國家化。陳水扁指出，如果沒貫徹軍隊國家化，2004年的柔性政變，幾個軍係大佬會商的結果，他絕對倒台。也因為這流產的柔性政變，才讓扁政府得以延續執政，並在任內提名蔡英文擔任不分區立委，間接造就了後來的蔡英文總統。

前總統陳水扁出席新書發表會。記者蔡晉宇／攝影
前總統陳水扁出席新書發表會。記者蔡晉宇／攝影
國史館歷時6年完成60萬字四大冊的「陳水扁總統訪談錄」，今天下午在台北國際書展藍沙龍舉辦新書發表會，前總統陳水扁由兒子陳致中陪同親自北上出席。記者余承翰／攝影
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國史館歷時6年完成60萬字四大冊的「陳水扁總統訪談錄」，今天下午在台北國際書展藍沙龍舉辦新書發表會，前總統陳水扁由兒子陳致中陪同親自北上出席。記者余承翰／攝影

台北國際書展 民進黨 陳水扁 韓國瑜

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