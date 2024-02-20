立院開議 謝龍介：一生監督你一人開工！

立法院今天開議，國民黨立委在個人臉書上寫著「一生監督你一人，正式開工！」強調過去8年，國家有太多需要導正改革的弊端，國民黨團已經排定數個百姓殷切期盼的優先法案，要捍衛公義、落實財政紀律、確保多元價值立場。

謝龍介說，「通過吹哨者保護法，才能防腐」，他指長期執政，必然弊端叢生，一定要給予吹哨者更多保障與支持。過去，民進黨也曾多次標榜，要優先通過吹哨者保護法，但當自己成為被吹哨對象時，就一再拖延，這一次，就讓國民黨主導，加速通過，捍衛公義。

「修正預算法，限制行政部門動輒編列特別預算」，謝說，前瞻建設這類的特別預算，未來不該再編，不能先把預算匡列了，再想著要怎麼花掉，結果就是許多根本不急的花費，卻舉債花掉，由後代子孫來還。走正道，照步來，才是真正落實財政紀律。

「修正NCC組織法，應推動政黨比例代表，確保多元價值立場」，謝龍介指民進黨過去反對新聞局電檢，說是威權，如今卻透過NCC審換照箝制新聞自由，根本是「進化的威權」，別人就是威權，自己握在手裡卻恣意妄為，不排除刪除審換照制度，以免當權者箝制媒體。