快訊

綠營地方大老、宜蘭員山鄉民代表會主席許芳明驚傳離世

頂大教授退休讓教職空缺多 但本土博士為何仍處劣勢

台南88槍擊案宣判！ 「紅龜」洪政軍重判10年 王文宗判6月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立院開議 謝龍介：一生監督你一人開工！

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
立法院今天開議，國民黨新科立委在臉書上表示，準備好了。圖／擷取謝龍介社群畫面
立法院今天開議，國民黨新科立委在臉書上表示，準備好了。圖／擷取謝龍介社群畫面

立法院今天開議，國民黨立委在個人臉書上寫著「一生監督你一人，正式開工！」強調過去8年，國家有太多需要導正改革的弊端，國民黨團已經排定數個百姓殷切期盼的優先法案，要捍衛公義、落實財政紀律、確保多元價值立場。

謝龍介說，「通過吹哨者保護法，才能防腐」，他指長期執政，必然弊端叢生，一定要給予吹哨者更多保障與支持。過去，民進黨也曾多次標榜，要優先通過吹哨者保護法，但當自己成為被吹哨對象時，就一再拖延，這一次，就讓國民黨主導，加速通過，捍衛公義。

「修正預算法，限制行政部門動輒編列特別預算」，謝說，前瞻建設這類的特別預算，未來不該再編，不能先把預算匡列了，再想著要怎麼花掉，結果就是許多根本不急的花費，卻舉債花掉，由後代子孫來還。走正道，照步來，才是真正落實財政紀律。

「修正NCC組織法，應推動政黨比例代表，確保多元價值立場」，謝龍介指民進黨過去反對新聞局電檢，說是威權，如今卻透過NCC審換照箝制新聞自由，根本是「進化的威權」，別人就是威權，自己握在手裡卻恣意妄為，不排除刪除審換照制度，以免當權者箝制媒體。

謝龍介

延伸閱讀

民進黨要盧秀燕立法院備詢 謝龍介：若賴清德當年有來 盧就會來！

豬肉驗出瘦肉精 謝龍介：豬農建議從飼料下手找源頭

台糖豬雙軌複驗含瘦肉精 謝龍介：王必勝下台

新科立委郭昱晴帶「黃主任」走紅毯 謝龍介「示愛」賴清德

相關新聞

新書不提被韓國瑜打到住院3天 陳水扁：這只是小兒科

國史館歷時6年、46次訪談，完成60萬字四大冊的「陳水扁總統訪談錄」，今天下午在台北國際書展藍沙龍舉辦新書發表會，前總統...

陳建仁520卸任前最後一次施政報告 說明三大施政主軸

行政院長陳建仁今赴立院進行520卸任前最後一次施政口頭報告，就「優化創新，經濟強韌永續」、「幸福有感，家園溫暖堅韌」與「...

藍營舉牌杯葛陳建仁施政報告 與綠營爆發口角

立法院今天召開院會，邀請行政院長陳建仁進行施政報告並備詢，陳建仁上台前，國民黨立委全走到議場前舉牌呼口號要求先進行食安報...

為黃捷搶麥互槓 徐巧芯還原過程：人若犯我 必加倍奉還

立法院今天開議，國民黨立法院黨團在議場杯葛，國民黨立委徐巧芯與民進黨立委黃爆發口角。

陳水扁出席新書座談 精神抖擻未見手抖

國史館歷時6年、46次訪談，完成60萬字四大冊的「陳水扁總統訪談錄」，今天下午在台北國際書展藍沙龍舉辦新書發表會，前總統...

民進黨團力求23日食安報告 柯建銘反譏黃國昌自討沒趣

立法院新會期今天開議，民眾黨團提案加開院會，明天進行食安專案報告，民進黨立法院黨團總召柯建銘說，民眾黨團總召黃國昌「為了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。