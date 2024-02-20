陳水扁出席新書座談 精神抖擻未見手抖

國史館歷時6年、46次訪談，完成60萬字四大冊的「陳水扁總統訪談錄」，今天下午在台北國際書展藍沙龍舉辦新書發表會，前總統陳水扁親自北上出席，入場時雖拄著拐杖，但精神狀況不錯，並且未見手抖狀況。

國史館與所屬台灣文獻館將於台北世貿一館B233展位，以「為國存史」為主題，展售近年出版成果；特別的是將歷屆卸任總統口述歷史、政治案件史料彙編以及台灣原住民族史為三大主軸。系列活動首日座談，就由陳水扁、財政部前部長顏慶章、總統府前秘書長陳唐山、作家金恆煒擔綱與談人。