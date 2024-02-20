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陳水扁出席新書座談 精神抖擻未見手抖

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國史館歷時6年、46次訪談，完成60萬字四大冊的「陳水扁總統訪談錄」，今天下午在台北國際書展藍沙龍舉辦新書發表會，前總統陳水扁親自北上出席，入場時雖拄著拐杖，但精神狀況不錯，並且未見手抖狀況。記者蔡晉宇／攝影
國史館歷時6年、46次訪談，完成60萬字四大冊的「陳水扁總統訪談錄」，今天下午在台北國際書展藍沙龍舉辦新書發表會，前總統陳水扁親自北上出席，入場時雖拄著拐杖，但精神狀況不錯，並且未見手抖狀況。記者蔡晉宇／攝影

國史館歷時6年、46次訪談，完成60萬字四大冊的「陳水扁總統訪談錄」，今天下午在台北國際書展藍沙龍舉辦新書發表會，前總統陳水扁親自北上出席，入場時雖拄著拐杖，但精神狀況不錯，並且未見手抖狀況。

國史館與所屬台灣文獻館將於台北世貿一館B233展位，以「為國存史」為主題，展售近年出版成果；特別的是將歷屆卸任總統口述歷史、政治案件史料彙編以及台灣原住民族史為三大主軸。系列活動首日座談，就由陳水扁、財政部前部長顏慶章、總統府前秘書長陳唐山、作家金恆煒擔綱與談人。

國史館說明，團隊歷經6年，親訪陳水扁46次，分為「從求學到從政」、「從立委到市長」、「首度政黨輪替」、「逆轉連任四年」等4冊、約60萬字，讓讀者完整理解陳水扁人生歷程與施政決策。

國史館歷時6年、46次訪談，完成60萬字四大冊的「陳水扁總統訪談錄」，今天下午在台北國際書展藍沙龍舉辦新書發表會，前總統陳水扁親自北上出席，入場時雖拄著拐杖，但精神狀況不錯，並且未見手抖狀況。記者蔡晉宇／攝影
國史館歷時6年、46次訪談，完成60萬字四大冊的「陳水扁總統訪談錄」，今天下午在台北國際書展藍沙龍舉辦新書發表會，前總統陳水扁親自北上出席，入場時雖拄著拐杖，但精神狀況不錯，並且未見手抖狀況。記者蔡晉宇／攝影

台北國際書展 國史館 陳水扁

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